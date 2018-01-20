Home Salute Cancro: scoperto un test che rileva 8 tipi di tumore

Cancro: scoperto un test che rileva 8 tipi di tumore

di Redazione 20/01/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La scienza sta cercando di fare passi da gigante per trovare le giuste strade contro il male del secolo: il tumore. E forse si è sulla buona strada. Pare infatti che da un test fatto sul sangue sarà possibile individuare in anticipo le otto più comuni forme di tumore. Questo nuovo esame sul sangue va a combinare l'analisi del Dna e delle proteine tumorali e sarà affidabile in una percentuale che va dal 69 al 98% dei casi a seconda del tipo di cancro. La notizia è stata data sulla rivista Science. Cancro: il test fatto su 1000 persone Il metodo è stato sperimentato su mille persone già malate, e porta il nome di Cancer SEEK. La ricerca ha esaminato le mutazioni di 16 geni tumorali, insieme ai livelli di 10 proteine presenti nel sangue, per individuare il cancro al seno, al fegato, al ovaie, al polmone, al stomaco, al pancreas, al esofago e al colon retto. Fabrizio d'Adda di Fagagna, ricercatore dell'Istituto Firc di Oncologia Molecolare (Ifom) di Milano ha affermato che "E' stato cercato il Dna del tumore circolante nel sangue insieme ai livelli di alcune proteine, che incidono sullo sviluppo del cancro". Verso una terapia contro il tumore Pare che sia un test molto completo e innovativo che potrebbe consentire persino una personalizzazione della terapia, idonea per tutti quei malati che si distinguono per determinate caratteristiche genetiche. L'attendibilità dell'esame dipende dalla probabilità irrisoria che possa mostrare falsi positivi, in quanto sulla base di 1000 persone, durante lo studio sono stati solo 7. In specifici casi addirittura il test ha dato anche le giuste informazioni circa l'origine del tessuto malato, che in passato era cosa rara. Lo studio è stato eseguito su persone con un tumore senza metastasi, in base solamente ai sintomi che lamentavano. L'intento è quello di voler diagnosticare il cancro prima che la situazione peggiori.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp