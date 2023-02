La serie televisiva di Spider-Man Noir è in lavorazione negli studi di Amazon: sarà il primo adattamento live-action del supereroe creato dalla Marvel.

Spider-Man Noir: la serie televisiva in produzione da Amazon

La serie televisiva di Spider-Man Noir è in lavorazione negli studi di Amazon Prime Video: Variety ha riportato la notizia in esclusiva.

La serie seguirà il supereroe nella New York City degli anni ’30. Una fonte afferma che la storia sarà ambientata in un universo differente rispetto a quello del MCU e il personaggio principale non sarà Peter Parker.

Questo è il secondo progetto confermato da Amazon che si basa sui personaggi Marvel posseduti da Sony. In precedenza era stato annunciato che Amazon stava lavorando alla serie “Silk: Spider Society” della showrunner Angela Kang, e che c’erano anche altri titoli in programma. Al momento non è noto quali altri personaggi Marvel faranno la loro comparsa nelle serie di Amazon, si consideri comunque che Sony attualmente controlla oltre 900 personaggi associati al franchise di Spider-Man.

Oren Uziel sarà sceneggiatore e produttore esecutivo della serie di Spider-Man Noir. Uziel ha sviluppato la storia insieme ai produttori di “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, Phil Lord e Christopher Miller, e all’ex dirigente della Sony, Amy Pascal.

Uziel ha recentemente lavorato alla sceneggiatura della commedia romantica “The Lost City” con Sandra Bullock e Channing Tatum. I suoi altri crediti di scrittura includono “22 Jump Street”, il film “Mortal Kombat” del 2021 e “The Cloverfield Paradox”. Ha anche lavorato alle sceneggiature di film in uscita come “John Wick 4” e “Borderlands”, basato sull’omonimo videogioco.

Spider-Man Noir: dai fumetti al piccolo schermo

I fumetti di Spider-Man Noir hanno debuttato nel 2009 come parte dell’universo Marvel Noir. La versione Noir dell’iconico supereroe vive a New York durante la Grande Depressione. Viene morso da un ragno nascosto all’interno di un artefatto rubato, che gli fa avere visioni di un dio-ragno che gli concede dei superpoteri.

Il personaggio è già apparso sul piccolo schermo nella serie animata “Ultimate Spider-Man” e in “Spider-Man: Into the Spider-Verse”, che ha vinto il Premio Oscar come miglior film d’animazione.

La serie in produzione negli studi di Amazon sarà il primo adattamento live-action di Spider-Man Noir.