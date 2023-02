Anti-Defamation League: rapporto sulle dichiarazioni antisemite di Kanye West

L’organizzazione non governativa ebraica ha compilato una lista cronologica degli episodi antisemiti correlati alle dichiarazioni del rapper Kanye West.

Anti-Defamation League: nuovo rapporto sulle dichiarazioni antisemite di Kanye West

L’Anti-Defamation League (ADL), precedentemente nota come Anti-Defamation League of B’nai B’rith, è un’organizzazione internazionale non governativa ebraica con sede negli Stati Uniti.

La Lega Antidiffamazione si definisce come “la principale agenzia nazionale relazionata ai diritti civili e ai diritti umani” e si impegna a “combattere l’antisemitismo e tutte le forme di pregiudizio, di difendere gli ideali democratici e di proteggere i diritti civili per tutti facendo informazione, producendo istruzione ed educazione, legislazione e patrocinio”.

L’ADL ha pubblicato un rapporto che collega alcune manifestazioni di antisemitismo, sui social network e nel mondo reale, alle dichiarazioni pubbliche di Kanye West negli ultimi mesi.

A partire dall’ottobre 2022, il Center on Extremism dell’ADL ha documentato almeno 30 episodi antisemiti che fanno direttamente riferimento a Kanye West e ai suoi commenti pubblici: inclusi atti di vandalismo, striscioni con incitamento all’odio, molestie mirate e campagne a sostegno delle dichiarazioni dell’artista nei campus universitari.

Un esempio menzionato nel rapporto dell’ADL è l’hashtag “#YeIsRight”, che ha fatto tendenza su Twitter dal 1 ottobre 2022 con oltre 9.400 menzioni. Lo stesso è stato anche scritto con il gesso su un marciapiede all’Università dell’Alabama il 26 gennaio 2023. Noti gruppi estremisti e suprematisti, come i Groypers, hanno inoltre organizzato una serie di eventi il cui slogan è stato “Ye is right, change my mind”.

Il rapporto completo di ADL include una sequenza temporale di incidenti di questo tipo, tra cui atti di vandalismo, come le scritte “Kanye West Is right” e “Kill All Jews” accanto a tre svastiche sul muro del bagno di un liceo a Newport Beach, in California; minacce che il Museo dell’Olocausto di Los Angeles ha ricevuto sotto forma di telefonate ed e-mail antisemite dopo aver offerto a Kanye un tour; e altri incidenti simili, come quando i membri della Goyim Defense League hanno esposto uno striscione sull’autostrada 405 di Los Angeles con la scritta “KANYE HA RAGIONE SUGLI EBREI” mentre facevano il saluto nazista.

“Le parole hanno delle conseguenze”, la dichiarazione del CEO della Lega Antidiffamazione

Jonathan Greenblatt, CEO dell’Anti-Defamation League, scrive in un dichiarazione inviata via e-mail a The Hollywood Reporter che: “Le ripetute osservazioni antisemite di Kanye West – e il suo ripescare alcuni dei peggiori motivi antiebraici immaginabili – stanno senza dubbio avendo un impatto e ispirando le persone a commettere atti di odio nel mondo reale. Come abbiamo a lungo sostenuto, le celebrità e altri che diffondono pregiudizi di odio devono sapere che le loro parole hanno delle conseguenze. Sfortunatamente, la decisione di Kanye di continuare a diffondere odio contro gli ebrei sta incoraggiando persone che sono già contagiate dall’odio“.