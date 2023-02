Kevin Feige conferma il ritorno di Tom Holland nel quarto film di Spider-Man, la sceneggiatura è già in fase di stesura.

Spider-Man: Tom Holland tornerà per il quarto film

Buone notizie dal presidente dei Marvel Studios Kevin Feige per i fan del Peter Parker/Spider-Man di Tom Holland: l’attore tornerà per il quarto film del franchise.

Kevin Feige ha confermato in una nuova intervista con Entertainment Weekly che il quarto film di “Spider-Man” con Tom Holland è ora in fase di scrittura.

La Marvel ha ottenuto uno dei suoi più grandi successi di sempre con il terzo capitolo del franchise, “Spider-Man: No Way Home”, in cui fanno il loro ritorno anche Andrew Garfield e Tobey Maguire. Il film è diventato la prima uscita in periodo di pandemia ad incassare oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo.

“Tutto quello che dirò è che abbiamo la storia”, ha detto Feige sull’atteso ritorno di Holland in “Spider-Man”. “Abbiamo grandi idee per questo film, e i nostri scrittori stanno le stanno mettendo nero su bianco”.

Resta da vedere se Tom Holland collaborerà ancora una volta con gli attori di “Spider-Man”, Tobey Maguire e Andrew Garfield. Entrambi gli attori hanno infatti espresso interesse a tornare per un nuovo film del franchise.

Kevin Feige sul prossimo film di Deadpool con Ryan Reynolds e Hugh Jackman

Kevin Feige ha anche confermato a Entertainment Weekly che “Deadpool 3” sarà il primo film vietato ai minori nel Marvel Cinematic Universe.

Gli sceneggiatori Rhett Reese e Paul Wernick avevano precedentemente rassicurato sul fatto che la Disney non avrebbe reso “Deadpool” un film per famiglie. Il dubbio era sorto dopo che lo studio ha acquisito la Fox, che ha rilasciato due film di Deadpool, entrambi vietati ai minori, che hanno incassato ciascuno oltre 780 milioni di dollari in tutto il mondo.

“Questo è il nostro primo film vietato ai minori”, ha detto Feige. E aggiunge: “Il ritorno di Hugh è incredibile”. Infatti, restando in tema di grandi ritorni, in “Deadpool 3” ci sarà Hugh Jackman nei panni di Wolverine.

Kevin Feige è stato il produttore associato del film “X-Men” (2000), quindi riavere Jackman nei panni di Wolverine e farlo debuttare nell’universo cinematografico Marvel è come “un cerchio che si chiude” per il presidente della Marvel.