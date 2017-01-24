Home Attualità Star Wars film The last Jedi, quando arriverà nei cinema l'episodio VIII? Cast e reazioni dei fan

di Redazione 24/01/2017

Star Wars il film The last Jedi: finalmente Lucasfilm e la Disney hanno ufficializzato il coming soon per il nuovo capitolo della saga stellare. L'annuncio in pochissimo tempo ha scatenato diverse reazioni dei fan, i quali attualmente si chiedo: quando arriverà nei cinema l'episodio VIII? Quale sarà la trama del nuovo film? Nel cast sono stati confermati Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac e Lupita Nyong’o. Star Wars: The last Jedi, trama del nuovo film Dopo tanta attesa ecco che arriva l'annuncio di Lucasfilms e della Disney sul sito web della saga: sono ufficialmente partiti i lavori per la realizzazione dell'episodio VIII, Star Wars: The last Jedi. I fan sono già a caccia delle anticipazioni riguardanti la trama dell'ottavo episodio e, non a caso, tutto sembra essersi concentrato sul colore rosso della scritta Star Wars. Gli appassionati della serie sanno già che questo è un primo e fondamentale indizio potrebbe essere un annuncio riguardante Morte o, diversamente, questo potrebbe anche annunciare la nuova trasformazione di Rey: che la protagonista sia pronta a passare al lato oscuro? Le ipotesi però non finiscono qui, perché la curiosità dei fan è stuzzicata anche dal titolo del nuovo episodio. The last Jedi tradotto in modo letterale significa appunto L'ultimo Jedi ma gli autori non hanno ben specificato se questo sia uomo o donna, oppure se faccia riferimento ad una colonia. Che sia proprio Rey l'ultimo Jedi di cui parlava il Leader Supremo Snoke in riferimento al BB-8? (Ndr. Durante il film Snoke parla di un droide che, una volta consegnato alla Residenza, li avrebbe condotti all'ultimo Jedi). Star Wars the last Jedi: quando arriverà nei cinema? Secondo le prime reazioni dei fan della saga il film, Star Wars: The last Jedi, potrebbe annunciare in un certo qual modo anche una possibile morte di Luke. Ma, accantonata per il momento questa tristissima ipotesi, si preferisce optare per l'idea secondo cui questo nuovo episodio racconti ulteriori dettagli sulle origini di Rey, approfondendo quindi il legame con Luke? Per scoprire il tutto non ci resta che aspettare che l'ottavo episodio arrivi nei cinema a dicembre del 2017.

