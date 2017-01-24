Home Attualità Blitz della Guardia di Finanza: 54 arresti tra L'Italia e la Spagna e 8 tonnellate di cocaina

Blitz della Guardia di Finanza: 54 arresti tra L'Italia e la Spagna e 8 tonnellate di cocaina

di Redazione 24/01/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

La Guardia di Finanza di Palermo, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha da poco concluso un blitz antidroga tra la Spagna e L'Italia. Nel corso dell'operazione, dove sono stati sequestrati 8 tonnellate di cocaina, sono state emesse otto istanze di arresto con l'accusa di traffico internazionale di stupefacenti. Blitz Antidroga, le indagini condotte da Palermo L'indagine, cominciata a cavallo tra il 2014 e il 2015, diretta dal procuratore Francesco Lo Voi, l'aggiunto Maurizio Scalia e dal pm Calogero Ferrara, ha permesso di smascherare un'associazione che da anni controllava il traffico internazionale di cocaina tra la Sicilia e la Spagna. La base operativa, dal quale veniva gestita la tratta di droga, si trovava a Marsala, in provincia di Trapani. Il modus operandi dell'associazione a delinquere era sempre lo stesso, organizzato secondo una struttura ben precisa, dove i responsabili degli arrivi erano due uomini spagnoli, Gerardo Olarte Alonso e Santiago Rodriguez Gonzales; il primo aspettava un complice in aeroporto mentre il secondo arrivava in auto al porto di Palermo alludendo i controlli delle fiamme gialle con un documento, ormai scaduto, della Guardia Civil. Nella fase successiva, invece, i due spagnoli si incontravano, insieme agli altri complici, nella base operativa di Marsala da cui poi si provvedeva a mettere la droga sul mercato siciliano. Droga, gli arresti tra la Sicilia e la Spagna Gerardo Olarte Alonso e Santiago Rodriguez Gonzales, quest'ultimo ex appartenente alla Guardia Civil, sono stati arrestati insieme a Pietro Maniscalco, capo dell'organizzazione, e Vito Chirco suo vice. Altri arresti, emessi dal Tribunale di Palermo, avvenuti tra Isola delle Femmine e Frascati in provincia di Roma, sono stati eseguiti per Vincenzo Crimi e Antonello Cola; mentre attualmente si trovano ai domiciliari Marisa Spatola, moglie di Maniscalco, e Calogero Iginio Patti.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp