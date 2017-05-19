Stash dei The Kolors è single: addio alla fidanzata Carmen
di Redazione
19/05/2017
Stash dei The Kolors è tornato single ed è lo stesso cantante di Amici 14 a diffondere la triste notizia. Nonostante sia sempre stato molto riservato sulla sua vita privata, il giovane dal ciuffo ribelle ha deciso di mettere a tacere i rumors degli ultimi mesi che si sono scatenati, sentendo aria di crisi tra lui e Carmen. L’ormai l’ex fidanzata di Antonio Fiordispino, di professione giornalista di moda, ha vissuto insieme al cantante lanciato da Maria De Filippi la sua love story nella più totale riservatezza, quasi per preservarla dall’onda anomala mediatica che si è abbattuta su di lui e su i The Kolors appena vinto il talent. Quali sono i motivi dell’addio? Eppure, la relazione tra Stash e Carmen durava dai tempi della Scuola di Amici di Maria De Filippi: l’allievo di Elisa è riuscito anche dopo il successo ottenuto a mantenere un certo alone di mistero nella sua vita privata, in modo da separare nettamente il personale dal lavoro. Ora, il cantante è pronto a voltare pagina e a dedicarsi completamente ad altri progetti, soprattutto alla musica. Non si sanno i motivi della separazione, ma si sa che vuole mantenere lo status di single a lungo nonostante ci siano orde di fan pronte a consolarlo. Stash ha scritto un post sui social in cui rende noto di aver chiuso la sua storia d’amore con Carmen e che ora ha bisogno di ritrovare il suo equilibrio, vivendo alla giornata e pensando alla musica. E dicendo che le cose belle accadono quando meno te lo aspetti. Il vincitore di Amici 14 e Carmen stavano insieme da ben 10 anni e, secondo le parole di Antonio Fiordispino, sembra si sia interrotta in maniera molto brusca, anche se non sono ancora note le cause. Per ora, Stash e i The Kolors si concentrano sull’uscita del loro album e, probabilmente, Antonio diventerà un giudice di X Factor, visto che a differenza di Amici 16, riuscirebbe a lavorare al suo album e in contemporanea fare il giudice.
