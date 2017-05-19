Home Intrattenimento Paola Caruso Supervivientes: la Bonas torna in gara, sarà lei la vincitrice?

di Redazione 19/05/2017

Ottime notizie dall’Honduras per Paola Caruso: la Bonas è rientrata in gioco a pieno titolo a Supervivientes, la cosiddetta Isola dei Famosi spagnola trasmessa in diretta dalla rete iberica Telecinco. Paola ha ricevuto un bellissimo regalo in diretta live: la Produzione ha deciso che può considerarsi di nuovo in gara come concorrente a tutti gli effetti e giocare come probabile vincitrice del reality. Ovviamente, la Bonas ha reagito in maniera esagerata. Paola Caruso fa ancora parte dei concorrenti del reality Supervivientes. La Bonas ha esultato raggiante di gioia, saltellando e facendo ballare il suo décolleté, ormai diventato famoso in tutta la Spagna. Il percorso nel reality, per lei, è tutt’altro che semplice. Prima ha flirtato con un concorrente, Ivan, poi è stata nominata dal gruppo, eliminata dal pubblico e mandata nella zona morta sotto forma di zombie. Nella palafitta ha cercato di tirare avanti, nonostante gli altri compagni le mettessero i bastoni tra le ruote. Ma l’astio dei concorrenti naufraghi e le sue reazioni sono state la sua forza, tanto che ora gli iberici non possono fare a meno della sua simpatia. Tanto che potrebbe essere lei la vincitrice di Supervivientes. A Supervivientes continuano i colpi di scena per Paola Caruso: l’ex Bonas di Avanti un Altro ora è rientrata in gara in maniera effettiva grazie al televoto: il pubblico spagnolo ha imparato a conoscere la ragazza e si è innamorato delle sue stravaganze e della sua sincerità, oltre a dispiacersi per i soprusi e gli scherni che ha dovuto subire dagli altri naufraghi. Ha superato Janet, una bionda e avvenente avversaria e può abbandonare la palafitta in maniera definitiva. Ora che tornerà in spiaggia in Honduras, cosa succederà?

