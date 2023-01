Stati Uniti: 1 su ogni 25 vinili venduti nel 2022 è di Taylor Swift

Taylor Swift è stata la regina dei dischi in vinile nel 2022, la superstar ha venduto più LP in vinile rispetto a qualsiasi altro artista. Secondo dati ufficiali 1 su ogni 25 vinili venduti negli Stati Uniti è il suo.

1 su ogni 25 vinili venduti nel 2022 è di Taylor Swift

Taylor Swift è stata la regina degli album in vinile: nel 2022 la superstar ha venduto più LP in vinile rispetto a qualsiasi altro artista: 1,695 milioni di copie vendute dal suo intero catalogo, lo conferma il Luminate Year-End Music Report degli Stati Uniti.

Al secondo posto nella classifica degli artisti che hanno venduto più album in vinile troviamo Harry Styles con 719.000 copie, mentre in terza posizione ci sono i The Beatles con 553.000 copie.

Per rendere l’idea, Taylor Swift (1,695 milioni di copie), ha venuto più di Styles e dei Beatles messi insieme.

Swift ha venduto così tanti vinili nel 2022, che secondo Luminate quasi 1 su ogni 25 vinili venduti negli Stati Uniti era un album Taylor Swift. Si parla infatti di 1,695 milioni di copie di Swift su un totale di 43,46 milioni di album in vinile venduti negli USA.

Taylor Swift, con i suoi oltre 15 anni di carriera e il suo catalogo super richiesto, ha contribuito alla crescita delle vendite di album in vinile negli Stati Uniti per il 17° anno consecutivo.

Taylor Swift e il successo di “Midnights”

Il più recente disco di Taylor Swift, “Midnights”, rilasciato il 21 ottobre 2022, è diventato l’album in vinile più venduto dell’anno negli Stati Uniti, con 945.000 copie vendute in poco più di due mesi.

L’album ha il più alto totale di vendite annuali per un album in vinile da quando Luminate ha iniziato a monitorare le vendite nel 1991. “Midnights” ha anche registrato la settimana di vendite più grande per un LP in vinile nella storia di Luminate, con 575.000 copie venute nella prima settimana.

Nella lista dei 40 album in vinile più venduti del 2022 figurano ben 6 dischi di Taylor Swift: Midnights (n. 1; 945.000), Folklore (n. 7; 174.000), Red (Taylor’s Version) (n. 11; 153.000), Evermore (n. 14; 134.000), Fearless (Taylor’s Version) (n. 30; 97.000) e Lover (n. 36; 91.000).

Harry Styles e Kendrick Lamar sono entrambi in seconda posizione per il maggior numero di titoli tra i 40 LP in vinile più venduti dell’anno, con tre dischi ciascuno.