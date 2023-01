Il regista Matt Reeves ha confermato durante un’intervista di stare lavorando al sequel del film “The Batman”: starebbe scrivendo la sceneggiatura.

Matt Reeves sta scrivendo il sequel di “The Batman”

Il regista Matt Reeves ha confermato di stare lavorando l sequel di “The Batman”. Durante un’intervista esclusiva con Steven Weintraub di Collider per il 15° anniversario di Cloverfield, il regista ha sottolineato come i nuovi piani del DC Universe non gli abbiano impedito di costruire il suo angolo di Gotham City.

Rilasciato lo scorso anno, “The Batman” di Matt Reeves ha impressionato critica e fan, ottenendo enormi cifre al botteghino (oltre 770 milioni di dollari in tutto il mondo), che hanno portato rapidamente la Warner Bros a confermare lo sviluppo di un sequel e di alcune serie spin-off.

Tuttavia, dopo la fusione di Warner Bros e Discovery, il futuro dell’Universo DC sembrava incerto, poiché diversi progetti sono stati scartati a favore di un nuovo piano decennale per unificare il franchise.

In ogni caso, lo scorso agosto il regista Matt Reeves ha firmato un accordo pluriennale con Warner Bros e Discovery, cosa che ha fatto pensare che il suo angolo di Gotham City nell’Universo DC sarebbe stato al sicuro.

L’intervista di Matt Reeves con Collider

Secondo quanto riportato da Collider, durante l’intervista con Matt Reeves, quando gli è stato chiesto se avrebbe girato qualche film quest’anno, inizialmente ha cercato di fare il timido, dicendo “Non ho intenzione di rispondere a questa domanda, ma stiamo lavorando a un film. Te la metto in questo modo.” Ma poi ha rivelato: “Siamo profondamente coinvolti, e io e il mio partner, Mattson [Tomlin], stiamo scrivendo [la sceneggiatura], ed è davvero eccitante, e sono davvero entusiasta di quello che stiamo facendo”. Tomlin ha lavorato con Reeves anche per la sceneggiatura di The Batman.

Durante l’intervista, Reeves ha anche affermato di essere “davvero entusiasta di farlo con Rob [Robert Pattinson], perché penso che sia una persona e un attore molto speciale“.

Quindi, mentre i cambiamenti del DC Universe di Gunn e Safran hanno fatto dubitare del futuro del sequel del Batman di Robert Pattinson e Reeves, a meno che qualcosa non cambi radicalmente, i fan possono aspettarsi di vedere “The Batman 2”.