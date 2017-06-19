Stefano De Martino e Elena D'Amario insieme a Ibiza, nuova estate di passione?
di Redazione
19/06/2017
L’estate è tornata e anche Stefano De Martino e Elena D’Amario… Tra i due è nuovamente passione? Un piccolo dettaglio ha animato il mondo del gossip che da tempo rincorre i due nel tentativo di capire se effettivamente è amore oppure no. L’anno scorso a Ibiza si era quasi creato una sorta di quadrato amoroso, Belen Rodriguez e Andrea Iannone, insieme a Stefano De Martino e Elena D’Amario… Una cosa, a quanto pare, destinata a ripetersi anche questa estate 2017. Belen Rodriguez ha già lasciato l’Italia e si trova già nella sua villa di Ibiza insieme al piccolo Santiago, insieme a lei c’è anche Stefano De Martino che come sempre in estate impiega il suo tempo libero solo ed esclusivamente per il figlio… Ma se da una parte Belen Rodriguez sembrerebbe felicemente fidanzata con Andrea Iannone, Stefano De Martino che fa? In questi giorni il ballerino è stato al centro del gossip per via di un nuovo amore. Secondo alcuni rumors infatti Stefano De Martino potrebbe aver avuto un flirt con l’ex tronista Desirèe Popper o addirittura con Dayane Mello. La vita sentimentale di Stefano De Martino però, ancora una volta, girerebbe attorno a quello di Elena D’Amario: che sia tornata la passione tra i due? Stefano De Martino e Elena D’Amario tornano insieme a Ibiza? Secondo i fan ormai c’è poco da nascondere… Resta solo da confermare la storia. Secondo il gossip italiano infatti i due starebbero insieme da un anno anche se stanno cercando di nascondere tutto agli occhi della stampa per difendere la loro privacy. Questa estate 2017, in diretta da Ibiza, arriverà finalmente la conferma della love story?
Redazione