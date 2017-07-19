Stefano De Martino uomo dei record su Instagram, tutto grazie a Santiago
di Redazione
19/07/2017
Stefano De Martino può essere definito anche l'uomo dei record! Una sua foto postata su Instagram ha registrato un boom di like, il merito ovviamente è del piccolo Santiago, il bambino più social del mondo dello spettacolo. Che il ballerino di Amici voglia rubare il primato di personaggio social alla sua ex moglie Belen Rodriguez? Stefano De Marino è il nuovo uomo dei record! Nell'arco degli anni si era già aggiudicato il primato di papà più sexy del mondo dello spettacolo italiano, tanto che molte donne hanno dichiarato di invidiare particolarmente Belen Rodriguez. Dopo la separazione dalla Rodriguez, il ballerino ha conquistato il pubblico femminile sempre di più, ma non solo grazie alla sua bellezza ma quanto alla dolcezza e all'amore che riversa sul figlio. In questi giorni a quanto pare il piccolo Santiago si è trasferito in un'abitazione diversa da quella di mamma Belen. La showgirl e il fidanzato Andrea Iannone a quanto pare hanno bisogno di un po' di privacy lontano dal ballerino di Amici. Questa cosa però non spaventa di certo Stefano De Martino che trascorre tutte le sue giornate con il piccolo Santiago, come confermano i vari scatti su Instagram.
Stefano De Martino e Santiago conquistano InstagramUna foto postata su Instagram ha fatto diventare Stefano De Martino il nuovo uomo dei record sui social. Lo scatto in questione ritrae il piccolo Santiago che abbraccia una sfera luminosa che ricorda molto la luna, tanto che il ballerino ha commentato: "E ruberei per te la luna". La foto ha già collezionato quasi 300.000 like, motivo per cui molti fan si chiedono: chissà se Stefano De Martino ruberà alla sua ex moglie il primato di personaggio social...
