Strage di Barcellona, misure di sicurezza rafforzate in Italia ed Europa

Dopo l’attentato su La Rambla, vertice al Viminale con Minniti: allerta altissima

Strage di Barcellona e misure sicurezza Italia: cosa cambia

Misure dirafforzate intorno agli obiettivi più a rischio, nei luoghi dove c'è particolare affluenza e in quelli di aggregazione. E’ la richiesta deldurante la riunione straordinaria delantiterrorismo svoltasi all'indomani dell’, strage in cui hanno perso la vita gli italianiAll’incontro al Viminale hanno partecipato i vertici nazionali delle forze di Polizia, dei Servizi di Intelligence e i rappresentanti della sicurezza di Spagna a Roma. Tutti uniti per fare il punto della situazione: l’attenzione rimane altissima, ma il livello della minaccia non cambia per l’Italia.Per mettere a punto il, l'elenco delle priorità, dei luoghi simbolo e di come organizzare al meglio le forze in campo, verrà emanata unaaffinché, attraverso il'che saranno convocati con la partecipazione dei sindaci e in collaborazione con le polizie locali, si possa svolgere une delle iniziative già programmate sul territorio, affinché non possano diventare bersaglio di attentati di matrice terroristica islamica. Nella circolare che a breve sarà distribuita ai prefetti per il volere del Ministro Minniti, saranno date disposizioni anche per i, in particolare su. Alta vigilanza agli eventi sul territorio italiano, quali concerti, feste patronali, sagre, spettacoli pubblici, per il resto dell’estate 2017: appuntamenti che potrebbero diventare l’occasione per un atto terroristico dell’come quello di Barcellona, ovvero con automezzi lanciati sulla folla. Unmolto utilizzato dai jihadisti e consigliato nei magazine diffusi dallo Stato Islamico.sono le due città sorvegliate speciali, visto che il Viminale ha disposto deima ilnel Belpaese non cambia.