Test del sangue per scoprire 4 tumori killer precocemente
di Redazione
18/08/2017
Test di Victor Velculescu per scovare cancro al seno, colon, polmoni e ovaie in fase precoceUn nuovo test del sangue per scovare i tumori più letali precocemente, ovvero il cancro al seno, colon, polmoni e ovaie, anche in assenza di sintomi. E’ ancora un prototipo, ma si tratta di un test unico, efficace ed affidabile anche più delle biopsie liquide, le quali scovano il tumore in stadio più avanzato. Il team del dott. Victor Velculescu della Johns Hopkins University si prospetta una vera e propria innovazione in campo diagnostico e oncologico per cercare cancri di vario genere. Questo studio è stato pubblicato sulla rivista Science Translational Medicine e promette di scovare tumori in fase ancora estremamente precoce, studiando a fondo il DNA circolante nel sangue, il quale viene sequenziato per 30mila volte per ogni test, alla ricerca di una mutazione del cancro per 4 tumori killer. Il test, secondo le prime sperimentazioni, è risultato in grado di trovare in media la metà dei tumori in fase precoce e quasi tutti quelli in stadio avanzato senza dare dei falsi positivi.
Test del sangue di Velculescu per scoprire sul nascere cancro colon, seno, ovaie e polmoniNessuna diagnosi sbagliata in soggetti perfettamente sani. La sfida dello scienziato Victor Velculescu è quella di sviluppare un test del sangue che possa predire la presenza o meno di un tumore senza conoscere le mutazioni genetiche presenti nel paziente. Oggigiorno anche gli esami più moderni sono in grado di trovare certe mutazioni del cancro solo se si sa già cosa e soprattutto dove cercare, e sarebbe un grandissimo passo in avanti per la medicina, soprattutto per far risparmiare tempo prezioso ai pazienti e debellare la malattia sul nascere. Oltre mille persone, in media, ricevono ogni giorno la diagnosi di tumore, per questo è d’obbligo migliorare la sopravvivenza dei pazienti oncologici anche in termini di qualità della via. Il test di Velculescu potrebbe veramente salvare delle vite e far intervenire con le terapie giuste al fine di prolungare l’aspettativa di vita e per guarire anche dal cancro al colon, polmoni, seno ed ovaie.
