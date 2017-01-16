Struccare il viso prima di dormire è importante: arriva il “double cleansing”

La raccomandazione più diffusa per le donne che amano truccarsi durante il giorno è sempre stata questa: "Non dimenticare di struccare il viso prima di andare a dormire". Ce lo diceva la mamma fin da ragazzine ed oggi continuano a dircelo i migliori dermatologi al mondo. Come tutte le raccomandazioni, ovviamente anche questa ha un suo importante fondamento: pulire il viso prima di andare a dormire la notte, ma sopratutto una volta arrivate a casa, aiuta a prevenire l'invecchiamento del viso oltre che a garantire un aspetto migliore e quindi sempre più giovanile alla nostra pelle. Questo perché le sostanze oleose che compongono quasi tutte le tipologie di trucco se unite con lo sporco e lo smog quotidiano depositati per ore sul viso, possono contribuire a soffocare la pelle fino a rendere sempre più fragile l’epidermide. Ecco perché è sempre importante struccare il viso: ma come farlo? E, soprattutto, quando farlo? [caption id="attachment_474" align="aligncenter" width="300"] Come pulire il viso dal trucco prima di andare a dormire? Parola agli esperti.[/caption]

Nuovo metodo per struccare il viso: il “double cleansing”

Secondo i dermatologi più esperti, nona lungo andare potrebbe comportareper la nostrae questo perché la notte questa non riesce a respirare se non viene pulita abbastanza e liberata sostanze chimiche e tossiche che si accumulano durante il giorno in ogni donna. Una usanza orientale già ampiamente importata anche in Occidente prescrive addirittura diprima di andare a dormire addirittura per ben due volte: si chiama "" ed è molto usata per esempio dalle donne giapponesi. Secondo questa tecnica, per struccare il viso occorrerà prima usare un pre-detergente e solo dopo con un detergente per una maggiore. A spiegarlo è la dott.ssa Susan Mayou della Cadogan Cosmetics Clinic di Londra che sul quotidiano Daily Mail ha spiegato: «È un po’ come eliminare il fango dalle scarpe prima di poter pulire e lucidare la. Oggi il make up è formulato per la sua capacità di resistenza, quindi ha bisogno spesso di una doppia pulizia per venire rimosso a fondo- poi ha spiegato in che modo- La prima parte, la pre-detergenza rimuove la maggior parte del, dei batteri e dello sporco, mentre la seconda purifica a fondo e ammorbidisce la pelle rendendola più ricettiva».