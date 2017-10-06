Home Intrattenimento Suburra - La serie, quando va in onda? Trama e cast

Suburra - La serie, quando va in onda? Trama e cast

di Redazione 06/10/2017

Arriva Suburra - La serie, ma quando va in onda? Importanti novità per gli appassionati del genere che hanno avuto modo di scoprire una trama e un cast avvincente Suburra - La serie quando va in onda? Dopo il successo del film finalmente da oggi possiamo guardare Suburra - La serie. Ma quando va in onda? Gli appassionati del genere possono vedere le dieci puntate della serie su Netflix, un traguardo decisamente importante per l'arte cinematografica italiana che ha convinto il nuovo colossal americano dello streaming. Suburra - La serie continua ad avere una trama tutta italia e un cast d'eccezione ma con qualche piccola novità che scinde dal made in Italy. Suburra - La serie infatti ha subito dei mutamenti nella regia che improntato il tutto con uno stile americano grazie all'inserimento di nuovi effetti. Suburra - La serie, info trama La trama di Suburra - La serie come noto non si distacca da quella che è la sua versione cinematografica. In dieci puntate infatti avremo modo di conoscere molto più nel dettaglio quelli che sono i crimini e gli intrecci tra politica nazionale, il Vaticano e la mafia. Suburra - La serie ha dunque una trama ambientata nel cuore di Roma, una serie di fatti che si verificano in poco più di venti giorni. Come può il mondo essere sconvolto in soli venti giorni? Omicidi, scandali e ricatti... Il tutto in quella che tutti considerano la Roma bene. Suburra - La serie cast Abbiamo avuto modo di conoscere il cast di Suburra - La serie in occasione della 74 Mostra del Cinema di Venezia, dove questa è stata presentata in esclusiva nazionale. Comunque sia in Suburra - La seria vede nel cast la partecipazione straordinaria di Claudia Gerini nei panni di Sara Monaschi ma non solo. Nel cast di Suburra - La serie troviamo anche Alessandro Borghi (Numero Otto), Giacomo Ferrara (Spadino) e Francesco Acquarolo (Samurai).

