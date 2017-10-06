Filippo Magnini indagato dalla procura del Coni per doping

La procura di Pesaro ha avviato un'inchiesta nei confronti del medico nutrizionista Guido Porcellini che vede coinvolti anche i nuotatori Filippo Magnini e Michele Santucci. Diverse le contestazioni, per Santucci favoreggiamento, mentre per l'ex di Federica Pellegrini anche l'uso e il tentato uso di sostanze dopanti.

Antidoping, problemi per due nuotatori azzurri: l'inchiesta e le contestazioni

Filippo Magnini e Michele Santucci sono indagati dalla procura di Nado Italia nell'ambito dell'inchiesta che vede coinvolto il medico nutrizionista Guido Porcellini. Si tratta di un atto dovuto, dopo che i nuotatori azzurri erano stati coinvolti nell'inchiesta per presunto commercio di sostanze contraffatte e anabolizzanti made in Cina. La procura antidoping del CONI ha contestato a Filippo Magnini la violazione degli artt. 2.2 e 2.9 del Codice Wada, mentre per Santucci solo il secondo capo di imputazione. Nei prossimi giorni Magnini e Santucci si presenteranno alla procura di Nado per essere ascoltati.

Filippo Magnini estraneo ai fatti: intercettato e pedinato

I nuotatori azzurri Magnini e Santucci sono due stelle della disciplina. Filippo è stato due volte campione del mondo e ha vinto 17 ori nelle competizioni europee, Michele invece ai mondiali ha conquistato il bronzo e l'oro, ed è salito sul gradino più alto del podio anche agli europei giovanili.

Lo scorso giugno, Filippo Magnini era finito in un'altra inchiesta ed era stato intercettato e pedinato. I Nas avevano accertato che non aveva ricevuto sostanze dopanti e che non ne aveva fatto utilizzo, pertanto la sua posizione era stata archiviata. In quell'occasione Magnini si era mostrato molto sereno e contento per l'esito delle indagini. Nell'avviso era specificato che la pralmorelina, era stata procurata per Filippo Magnini, i flaconi erano stati ritirati da una persona non identificata, precisando che alcuni prodotti sequestrati erano stati offerti al nuotatore ma non risulta l'assunzione.