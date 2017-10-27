Home Intrattenimento Super Mario Odyssey arriva su Nintendo Switch

di Redazione 27/10/2017

Grandi novità in arrivo per gli amanti della Nintendo Switch. Come abbiamo avuto modo di constatare in queste settimane la nuova consolle ha davvero conquistato grandi e piccini proprio per la sua "capacità" di essere trasportata ovunque, diventando quasi un piccolo mondo. La novità in arrivo però riguarda Super Mario Odyssey. Super Mario su Nintendo Switch Quando parliamo di Nintendo è impossibile non collegare tutto a Super Mario. L'idraulico più famoso del mondo ha sempre avuto un posto "particolare" nel cuore di ognuno di noi. Non a caso nel momento in cui la Nintendo è tornata sul mercato immediatamente ha ben pensato di riproporre i giochi con Super Mario, dai più classici rivisitati ai più moderni. In un certo qual modo è come se i progettisti della consolle abbiano voluto tramandare un'importante tradizione ai più piccoli... D'altronde non hai avuto un'infanzia felice non hai mai giocato con Super Mario no? Ed ecco che arriva la nuova Odyssey per la Nintendo Swith, ma di cosa si tratta? Super Mario Nintendo Odyssey per Nintendo Switch Super Mario sta per tornare con una nuova esilarante avventura. L'idraulico più amato del mondo da poco ha compiuto trentadue anni di onorata carriera e non vuole assolutamente andare in pensione... Proprio quando immaginavamo che la fantasia degli sviluppatori fosse finita ecco che riescono a sorprenderci con la realizzazione di un nuovissimo capito, ovvero Super Mario Odyssey. Il nuovo video gioco realizzato per Nintendo Switch prevede diverse opzioni che vi permettono di vivere le avventure del vostro beniamino quasi in prima persona, grazie alla realtà visiva aumentata. Le novità però non finiscono qui, dato che i vari mondi sono stati completamente rivisitati e collegati a una storia avvincente al fine di salvare sempre la sua splendida principessa Peach.

