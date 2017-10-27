Home Attualità Ravenna, ragazza violentata e filmata con il cellulare: due uomini arrestati

Ravenna, ragazza violentata e filmata con il cellulare: due uomini arrestati

di Redazione 27/10/2017

Nel cuore di Ravenna una ragazza è stata violentata da due uomini, arrestati subito dopo. L'orrore della ragazza però non finisce qui. I sue aggressori non si sarebbero limitati alla violenza carnale ma hanno addirittura ripreso il tutto con il loro smartphone. La ragazza in questione è diventata così vittima e trofeo nello stesso momento. Cosa sta succedendo in Italia? Ravenna, ragazza violentata e filmata con un cellulare Vittima di violenza sessuale e trofeo allo stesso tempo. Possiamo definire così la ragazza violentata a Ravenna qualche settimana fa. Secondo i fatti i due uomini arrestati nei giorni scorsi, parliamo di un senegalese di 27 anni e un romeno di 26, avrebbero conosciuto la ragazza in occasione di una serata in discoteca. Subito dopo i due, insieme ad un altra coppia, hanno raggiunto un'abitazione vicino al locale dove hanno approfittato della ragazza in stato di ubriachezza. Una volta giunti in caso i due ragazzi hanno condotto la ragazza nel bagno, sotto la doccia, dove il romeno l'ha violentata mentre il senegalese filmava tutto con il suo cellulare. I due uomini subito dopo l'arresto hanno negato la violenza. Sul caso indaga ancora la polizia che ha sequestrato i filmati in questione. Ravenna, nuovo caso di violenza sessuale I casi violenza sessuale non accennano a diminuire. A inizio mese una ragazza è stata violentata a Ravenna da un senegalese si 27 anni e un romeno di 26. L'orrore però non si limita solo a questo dato che la violenza è stata ripresa con uno smartphone. Solo qualche giorno fa il sindaco di Ascoli ha chiesto un concreto intervento del Governo italiano circa la presenza dei richiedenti asilo nella nostra nazione. La richiesta è arrivata proprio dopo un'ulteriore caso di violenza sessuale, questa volta a danno di una ragazzina di tredici anni... Non resta davvero che chiedersi: cosa sta succedendo in Italia?

