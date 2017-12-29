Home Attualità Superluna di Capodanno, dove vedere la Luna Piena più grande del 2018

Superluna di Capodanno, dove vedere la Luna Piena più grande del 2018

di Redazione 29/12/2017

Il Primo gennaio il satellite si avvicinerà alla Terra ed apparirà più grande che mai, come e dove vedere in cielo la Superluna di Capodanno 2018. Superluna 2018, la prima il 1 gennaio 2018 Un grande evento attende gli uomini sotto il cielo del 2018. La prima emozionante Superluna arriverà proprio il 1 gennaio 2018, ma non sarà certo l’unica di questo Anno Nuovo ormai alle porte. Un evento celeste proprio la notte di Capodanno, il primo gennaio del 2018 infatti si vedrà la luna più grande di tutto l’anno, un evento scientifico di un certo rilievo, ma anche fortemente romantico e beneaugurante, visto l’arrivo proprio con l’anno nuovo. Tutti con gli occhi al cielo dunque in questo speciale giorno, anche perché non ce ne saranno moltissimi altri: l’altra grande Luna Piena del 2018 sarà visibile infatti il 31 gennaio 2018, l’ultima dell’anno, e non sarà comunque così grande come questa. Superluna 2018, come e dove vedere la grande Luna Piena La di Superluna di Capodanno inizierà alle 22.56 del Primo gennaio, quando il satellite si troverà a una distanza di circa 356.565 km dalla Terra (la distanza media durante l’orbita è di 384mila km) e di lì a poche ore raggiungerà la fase di Luna Piena. Una coincidenza che la farà apparire ai nostri occhi più grande e più luminosa del solito, appunto, Superluna. Questo vocabolo è entrato ormai nel linguaggio comune anche degli addetti ai lavori per indicare la luna piena al perigeo, ovvero quando appunto la luna raggiunge la distanza minima dalla Terra ed è visibile nella sua interezza. Capodanno 2018 con la Superluna Un’emozione unica che renderà il nuovo anno tutto da ricordare per coloro i quali troveranno ad assistere al fenomeno, non solo agli appassionati e agli esperti. E magari, perché no, data l’occasione particolare che cade proprio con la ricorrenza del Capodanno, è il momento giusto per esprimere un grande desiderio. i popoli antichi riponevano grande fiducia nei corpi celesti, anche se pensavano che le eclissi rappresentassero disgrazie. Sia mai che ci si lasci alle spalle il 2017 di Mai una Gioia e si entri in un nuovo mood nel 2018!

