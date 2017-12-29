Home Intrattenimento Bono degli U2 parla dell'album Song of Experience: "Sono quasi morto"

Bono degli U2 parla dell'album Song of Experience: "Sono quasi morto"

di Redazione 29/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

A quanto pare essere una rock star non è sempre tutto rose e fiori. In occasione di una recente intervista rilasciata da Bono degli U2, parlando dell'album Song of Experience ha dichiarato: "Sono quasi morto". La rivelazione choc del cantante ha davvero turbato i fan che temono per la sua salute. Bono degli U2 ha rischiato di morite? Qualche anno fa abbiamo avuto modo di venire a conoscenza del fatto che Bono degli U2 fosse stato colpito da un cancro alla gola. Dopo mesi di controlli e terapie, fortunatamente il cantante è riuscito a superare con successo questa brutta esperienza. Nonostante tutto però in quell'occasione Bono ha preferito fare in modo che gli occhi del gossip, e dei giornali in generale, si spegnessero sulla sua vita chiedendo appunto rispetto per la sua privacy. Le brutte esperienze per Bono a quanto pare sembrano essere destinate a non finire... Il frontman degli U2 ha rischiato di morire proprio mentre stava registrando l'ultimo album Song of Experience. A raccontare il tutto è stato proprio Bono in occasione di un'intervista rilasciata al magazine di musica per eccellenza, ovvero Rolling Stones. U2 tornano con Song of Experience Il frontman degli U2 e il resto del gruppo attualmente sono in giro per il mondo al fine di promuovere il nuovo album, Song of Experience. Il gruppo in occasione della loro ospitata al programma Che tempo che fa di Fabio Fazio, ha avuto modo di spiegare come quest'ultimo disco racconta non solo la carriera degli U2 ma anche una presa di coscienza che tutti hanno avuto modo di fare proprio attraverso la musica. Bono però in occasione di un'intervista rilasciata a Rolling Stones ha spiegato che durante la registrazione del loro nuovo lavoro discografico di aver vissuto una Near death experience. "Sono quasi morto-spiega Bono senza scendere nei particolari della cosa- Per me è stato qualcosa di fisico, ma penso di essermi risparmiato tutta la soap opera. Specialmente con l'ossessione per le minuzie della vita delle celebrità. Io ne ho avuto abbastanza".

Condividi Facebook Twitter Whatsapp