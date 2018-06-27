Home Scienza e Tecnologia Tab Esplora su Instagram, quando scaricare l'aggiornamento?

di Redazione 27/06/2018

Novità per gli utilizzatori del social network che sta spopolando via via sempre di più. Stiamo parlando di Instagram, sempre più presente negli smartphone. Ecco il Tab Esplora! Tabi Esplora su Instagram Nato per pubblicare fotografie e storie, oramai è utilizzato anche per mandare messaggi e condividere la qualsiasi. Ha il suo stile, che lo rende diverso dagli altri social network e si sta evolvendo in modo del tutto autonomo e singolare. Da oggi Instagram ha inserito una piccola ma importante novità relativa al Tab Esplora. Da oggi sarà possibile vedere in esso dei canali tematici. Questi sono messi proprio in alto al Tab Esplora. Instagra web tv Istagram quindi anche come piattaforma di web tv di canali tematici che coprono diversi argomenti. Si va dallo sport, alla tv in genere ai movie. Ma non finisce qui. A questi, infatti, sono stati aggiunti tutta una serie di contenuti all'interno di un canale chiamato For you. Questi sono scelti da Instagram stesso che ha deciso utente per utente contenuti ritenuti di possibile interesse per ciascun utilizzatore del social network. Aggiornamento app Si tratta di una novità che è stata annunciata all'F8 lo scorso mese, Non tutti gli utenti però stanno vedendo queste modifiche e hanno l’opportunità da subito di accedere a questi servizi proposti. Instagram, infatti sta via via espandendo queste novità a partire da oltre oceano. Nei fatti adesso stanno iniziando ad apparire ai primi utenti negli Stati Uniti. Non è ben chiaro se la funzione sia in fase di roll out anche in Italia. L’unica cosa che possiamo dire che attualmente questa novità annunciata da Istagram non è presente su nessuno dei dispositivi su cui sono state effettuate delle prove e delle ricerche del servizio. Non è però da escludere che all'improvviso possa arrivare da un momento all'altro anche nel nostro paese. Di certo con un aggiornamento della app.

