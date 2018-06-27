Vitalizi ex deputati, la delibera di Fico sui tagli

È finito il tempo degli annunci da campagna elettorale. Il governo Di Maio-Salvini passa all'opera con la delibera che prevede lo stop ai vitalizi degli ex parlamentari, una manovra che potrebbe far risparmiare circa 40 milioni di euro all'anno ma è partita una class action contro Fico.

Taglio vitalizi ex parlamentari, cosa dice la delibera

Sul tavolo dell'ufficio di presidenza della Camera è arrivata la delibera per il taglio dei vitalizi agli ex parlamentari. Roberto Fico ha intenzione di tagliare i 1.338 assegni che vengono ricevuti dagli ex deputati nonostante gli stessi abbiano annunciato ricorsi e class action. Come ha detto il presidente della Camera Fico, questo è un tema su cui sono concentrati da tempo, uno dei principali obiettivi della legislatura leghistacinquestelle. Per il via libera alla camera occorre qualche giorno mentre al Senato è tutto sospeso perché Elisabetta Casellati è in missione all'estero. Il taglio dei vitalizi sarà dal 40 al 60% e si risparmieranno 40 milioni di euro all'anno circa.

Inps e Istat: ricalcolo contributivo preciso

Per la costruzione della proposta è stata fondamentale la collaborazione di Inps e Istat affinché il calcolo contributivo fosse preciso. Gli ex parlamentari quindi riceveranno esattamente quanto hanno versato. Continuando a fare i calcoli dei soldi risparmiati dai vitalizi, ecco che a fine legislatura sono 200 milioni di euro. Inoltre per evitare situazioni limite è stata valutata l'ipotesi dell'introduzione di una clausola di salvaguardia per evitare che alcune posizioni vengano penalizzate eccessivamente. Come accaduto in passato lo strumento legislativo utilizzato sarà una delibera e non una legge.

Le reazioni degli ex parlamentari

Non sono mancate le polemiche e non tutti i partiti sono allineati sulla posizione da seguire. Il PD non vuole opporsi anche se ha manifestato delle perplessità. Forza Italia invece ha deciso di prendersi un po' di tempo. Gli ex deputati però hanno annunciato una class action contro Fico. L'associazione ex parlamentari ha inviato ai membri dell'Ufficio di Presidenza della Camera una diffida stragiudiziale per bloccare la delibera per i tagli dei vitalizi agli ex parlamentari minacciando azioni civili e amministrative.