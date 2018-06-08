Home Salute TAC alle pecore: la qualità della carne che mangiamo attraverso i raggi

di Redazione 08/06/2018

La qualità di ciò che mangiamo tende sempre più ad essere non ottima. Per questo motivo spesso ci domandiamo quanto sia buona o genuina quella carne che tanto amiamo mangiare ma che troppe volte non sappiamo donde proviene. Ed ecco che in Gran Bretagna si tenta il tutto per tutto sfruttando la tecnologia medica. Sembra uno scherzo, o forse la scena di una commedia: invece è tutto vero! Le pecore di un allevamento sono state sottoposte a TAC. TAC alle pecore, gli allevatori tentano il tutto per tutto La Gran Bretagna desta shock un po' ovunque a causa di alcuni allevatori che si sono rivolti alla tecnologia per scegliere gli animali «migliori da mangiare». Questo almeno è quanto emerge dal racconto di il Telegraph che ha pubblicato alcune foto in cui una pecora si sta (o meglio la stanno) sottoponendo a tac allo «Scotland’s Rural College» per analizzarne la carne. Secondo i tecnici «Le macchine sono abbastanza accurate per misurare tutto, dalla lunghezza della colonna vertebrale, alla zona dei muscoli degli occhi, ai livelli di grasso intramuscolare, che vengono presi in considerazione quando si lavora come produrre la carne più gustosa». TAC alle pecore, cosa succede con questo metodo? Ma cosa succede sottoponendo le pecore ai raggi!? I tecnici assicurano che questo metodo non causa alcun tipo di danno agli animali, anzi valuta anche il grasso e il contenuto muscolare in maniera tale che solo le pecore con i geni più sani possano essere selezionate per la futura riproduzione. «Il nostro lavoro si concentra sempre di più sulla fornitura di strumenti per di valutazioni genetiche che consentiranno all'industria di diventare più efficiente e fornire prodotti di alta qualità» concludono i tecnici. Sicuramente qualche dubbio resta, ma si può cosi migliorare la qualità di ciò che mangiano!? La speranza è l'ultima a morire.

