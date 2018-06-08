Home Economia & Lavoro Titoli di stato, l'Italia peggiore della Grecia

di Redazione 08/06/2018

E' stato Federico Fubini a lanciare l'allarme: sul Corriere della Sera, infatti, ha affermato che in una particolare categoria di titoli di stato l'Italia sta ottenendo risultati peggiori rispetto a quelli della Grecia. Il rendimento dei titoli di stato a marzo, infatti, era pari a 0,79 per cento per l'Italia, mentre 0,75 per cento per la Grecia. Ciò significa, in soldoni, che il peggioramento dell'Italia è tale da porla addirittura al di sotto della Grecia. Chiaramente, ciò implica che, per alcuni investitori, sia meno rischioso investire su quest'ultima che sull'Italia stessa, dove sono state percepite turbolenze per i prossimi mesi. Titoli di stato, l'Italia è la peggiore nell'area euro Se dal confronto con la Germania appare essere abbastanza prevedibile che il rendimento dell'Italia sia peggiore, non si poteva neanche lontanamente immaginare che il peggioramento lo si avvertisse anche nel confronto con la Grecia. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare prepotentemente di spread, specie nelle scadenze a breve termine, che aumenta sempre più. Dal confronto diretto con la Grecia, tuttavia, la situazione non migliora. A marzo, il rendimento dei titoli era pari allo 0,79% in Italia e 0,75% in Grecia. A metà maggio il rendimento italiano dei titoli era pari allo 0,40%, in una fascia considerata assolutamente sicura. Dopo le turbolenze che ci sono state negli scorsi giorno, sempre meno investitori hanno deciso di puntare sull'Italia. Con la pressione dei mercati il peggioramento è stato rapido, e ha portato l'Italia a scivolare all'ultimo posto nell'area euro. La situazione, tuttavia, dovrebbe essere assolutamente momentanea, e si spiega con la logica di mercato. La Grecia è in una situazione favorevole rispetto all'Italia, su cui gravano le grandi incertezze di mercati e politica. La Grecia, invece, gode dell'assistenza europea ottenuta attraverso un programma specifico, che la porta a essere ritenuta più affidabile rispetto alla nostra penisola.

