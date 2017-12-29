Tac Force: si trova a Torrette lo strumento più potente al mondo

Si chiama Somatom Force, è prodotta da Siemens, ed è lo strumento Tac ad altissimo livello più potente al mondo. Le sue emissioni non sono nocive ed esegue scansioni del corpo in un secondo. Lo strumento di ultima generazione è stato installato presso gli ospedali riuniti di Ancona.

Analisi precise, ideale per pazienti cardiopatici

La TAC più potente del mondo prodotta da Siemens, a differenza delle altre effettua la scansione del corpo riducendo al minimo il mezzo di contrasto, in questo modo risulta anche meno invasiva. Le uniche strutture pubbliche in Italia che ne possono usufruire sono gli ospedali riuniti di Ancona. Somatom Force, mette a disposizione di medici e pazienti referti dettagliati. I tubi radiogeni da 0,25 emettono dei fasci di energia di radiazione diversa, una sola scansione di un secondo analizza il corpo di un bambino, mentre per gli adulti ne occorrono 5. Inoltre per la scansione del torace di un adulto è sufficiente un tempo inferiore al secondo e non c'è bisogno di trattenere il respiro.

L'innovativa tecnologia di Somatom Force rende meno complicata l'esecuzione dell'esame diagnostico per i soggetti cardiopatici che non devono seguire nessuna preparazione preliminare. La modalità diagnostica turbo flash si adatta anche ai pazienti obesi che non possono muoversi, ai bambini irrequieti e a chi ha subito traumi.

Referto preciso, tossicità al minimo

I vantaggi di questa Tac riguardano anche la dose del liquido di contrasto da ingerire stimata intorno al 50%. Tutto questo è possibile grazie al Turbo Flash Mode di cui vi abbiamo già parlato e ai filtri Selective Photon Shield. Secondo le ricerche dell’University Medical Centre Mannheim, Somatom Force scansiona il torace con valori massimi di 0,1 mSv (millisievert), il valore medio si attesta intorno ai 7 mSv. Gli ospedali riuniti di Ancona offriranno anche la certificazione delle dose di radiazioni a cui sono esposti i pazienti, una certificazione che diventerà obbligatoria nei prossimi anni.