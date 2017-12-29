Home Intrattenimento Uomini e Donne ultima registrazione Paolo Crivellin, scelta saltata

Uomini e Donne ultima registrazione Paolo Crivellin, scelta saltata

di Redazione 29/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Anticipazioni Trono Classico, chi ha scelto Paolo Crivellin tra Giorgia, Marianna e Angela? Ecco l’amara sorpresa nello studio di Maria De Filippi. Ultima registrazione Trono Classico, la non scelta di Paolo Giovedì 28 dicembre 2017 si doveva registrare negli studi di Uomini e Donne la scelta del tronista Paolo Crivellin. Il protagonista del Trono Classico, però si è dimostrato molto titubante al riguardo, tant’è che le sue corteggiatrici, indispettite dalla cosa, hanno scelto di abbandonare lo studio. Una registrazione movimentata che, stando alla nostra fonte, ovvero Il Vicolo delle News, ha visto gli opinionisti del programma schierarsi contro l’ex tentatore di Temptation Island. A Gianni Sperti e Tina Cipollari infatti la marcia indietro di quest’ultimo non è piaciuta per nulla e, dopo aver fatto pressione su di lui, hanno invitato le ragazze presenti a lasciare la trasmissione. Anticipazioni ultima registrazione Paolo Crivellin In studio c’erano le corteggiatrici Angela, Giorgia e Marianna. Tutti erano pronti alla tanto attea scelta del tronista, presentatosi in abiti casual, ha fatto subito presente che la sua intenzione era diversa. Crivellin infatti ha eliminato Giorgia e, rimasto in studio con Marianna e Angela, ha fatto capire che non avrebbe scelto. Questa decisione, soprattutto dopo gli attacchi degli opinionisti, ha allora spinto le corteggiatrici a lasciare il programma e mollare Paolo da solo durante la registrazione. Paolo Crivellin del Trono Classiconon sceglie Eppur, in molti erano pronti a scommettere che la scelta sarebbe ricaduta su Angela Caloisi. Il percorso a Uomini e Donne dei due non era stato sempre rose e fiori, tuttavia, l’ultima esterna registrata a Napoli, aveva fatto molto sperare. Avrebbe sbaragliato tutte le rivali, soprattutto la temuta Marianna perché avrebbe sceso le scale per Paolo tardi rispetto ad Angela, nonostante abbia attirato l’attenzione del ragazzo. Il loro percorso, dunque, sarebbe stato troppo breve per spingere il tronista a sceglierla. L’eliminazione di Giorgia invece per molti era praticamente scontata. Cosa succederà adesso?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp