Tale e Quale Show 2017 sospeso, perché oggi non va in onda la terza puntata?

L'appuntamento con la terza puntata di Tale e Quale Show 2017 di stasera è rimandato a domani. Lo show condotto da Carlo Conti è stato posticipato perché oggi gioca la nazionale di calcio, una partita molto importante che vale per le qualificazioni per i Mondiali 2018. L'Italia si scontrerà con la Macedonia sul campo dello stadio Olimpico di Torino.

Chi è il terzo giudice di Tale e Quale Show 2017?

Ad ogni puntata del programma di Carlo Conti c'è un giudice diverso, dopo Beppe Fiorello è il turno di Ambra Angiolini. C'è davvero molta attesa non solo perché tutti i fan del programma sono curiosi di conoscere come saranno le nuove esibizioni, domani sera infatti su Canale5 ci sarà Tu sì que vales di Maria De Filippi, condotto da Belén Rodriguez, Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni con Gerry Scotti, Teo Mammucari, Rudy Zerbi, Mara Venier.

Anticipazioni terza puntata Tale e Quale Show 2017

Nel secondo appuntamento sono state svelate le nuove esibizioni: Valeria Altobello si trasformerà in Donatella Rettore, Piero Mazzocchetti imiterà Facchinetti mentre Edy Angelillo sarà Donna Summer. Questa volta Claudio Lippi sarà trasformato in Amanda Lear, Marco Carta in Bon Jovi. Una strepitosa Platinette sarà Iva Zanicchi, Annalisa Minetti proverà a conquistare i giudici diventando Chiara. La caliente Alessia Macari sarà Jennifer Lopez, Benedetta Mazza vestirà i panni di Lorella Cuccarini, Filippo Bisciglia invece Franco Califano, la Rettore imiterà Gabriella Ferri e infine Federico Angelucci questa volta proverà a stupire tutti interpretando Mika.

Vincitore di Tale e Quale Show 2017: Federico Angelucci favorito

È ancora troppo presto per dirlo ma a quanto pare Federico Angelucci potrebbe essere il vincitore di Tale e Quale Show 2017. Il cantante ha partecipato ad Amici 2006, dopo il talent ha abbandonato la televisione ma non la musica. In questi anni ha continuato a studiare crescendo dal punto di vista professionale e personale. Grazie all'aiuto della sua vecchia manager ha partecipato ai casting. Nella scorsa puntata è stato 'costretto' a trasformarsi in Mina, e la sua esibizione ha lasciato tutti senza parole. Sicuramente è la migliore di tutte le edizioni e molti si sono commossi ascoltandolo. Platinette gli ha detto: «Questa non è stata un’imitazione, ma una trasposizione, tu eri lei!».