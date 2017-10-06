Home Intrattenimento Provaci ancora prof 7 anticipazioni, team Conticini in allarme

Provaci ancora prof 7 anticipazioni, team Conticini in allarme

di Redazione 06/10/2017

Provaci ancora prof 7 è riuscita a conquistare un boom di ascolti, anche se le anticipazioni riguardanti la nuova puntata sono un po' confuse. Sui social sono nati addirittura degli schieramenti a favore di Renzo e Gaetano, ma come mai il team Conticini è in lacrime? Provaci ancora prof 7, anticipazioni team Conticini Renzo continua a essere troppo presente nella vita di Camilla e Gaetano, soprattutto l'uccisione di Carmen. Una famiglia allargata a volte può diventare troppo stretta? Il rapporto di coppia tra Gaetano e Camilla sarà nuovamente messo alla prova da una proposta di lavoro a Napoli, un'opportunità importante di carriera capace di mettere in crisi l'uomo. L'amore o la carriera? Già in un primo momento Camilla aveva detto di non voler lasciare Torino e la sua idea potrebbe essere maggiormente radicata adesso che Livietta e Renzo hanno bisogno di lei. Comunque sia i fan della serie continuano a fare il tipo per il team Conticini. Provaci ancora prof 7, arriva l'amore per Livietta? Nell'arco di queste puntate abbiamo avuto modo di vedere anche come il matrimonio di Livietta sia arrivato al capolinea a causa di un tradimento di George. Nonostante una fase ti pentimento del ragazzo, Livietta sembra essere intenzionata a non voler tornare indietro anzi... Potrebbe esser arrivato l'amore per la figlia della prof? Durante la nuova puntata avremo modo di vedere come l'attenzione di Livietta sarà totalmente catturata da un avvocato torinese. Provaci ancora prof 7 anticipazioni trama Ovviamente anche questa settimana le anticipazioni vedono al centro della trama un nuovo omicidio per Gaetano e Camilla. La coppia questa volta indagherà sulla morte di una maestra di nuoto che vedrà il coinvolgimento di una alunna della prof. Questa volta però sembra che Camilla e Gaetano potrebbero essere particolarmente distratti a causa delle crisi dovuta all'imminente trasferimento del poliziotto a Napoli. Riusciranno a risolvere anche questa settimana i loro problemi o Camilla si avvicinerà sempre di più a Renzo?

