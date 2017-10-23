Tamagotchi nuova versione, quando esce? Differenze con l'originale

Super sorpresa per i nostalgici degli anni '90, ormai è ufficiale. Torna Tamagotchi il cucciolo digitale. Il lancio della nuova versione è previsto per il mese di novembre. Diffusi i primi dettagli che riguardano la dimensione dello schermo leggermente più piccolo.

Il ritorno del Tamagotchi

Probabilmente anche voi fate parte di quel gruppo di ragazzini ormai cresciuti a cui era stato negato un cucciolo. Poi è arrivato il Tamagotchi, il primo animaletto digitale. Il giochino era completamente scomparso ma finalmente sta per tornare, negli States sarà venduto a partire dal 5 novembre, in Giappone è già disponibile da qualche mese. In Europa invece dovremo attendere ancora un po' di tempo perché non ci sono news sul rilascio.

Com'è il nuovo Tamagotchi?

Un quotidiano britannico ha svelato i primi dettagli del nuovo Tamagotchi che avrà una dimensione leggermente ridotta rispetto a quella originale. Tutto questo porterà dei vantaggi perché il cucciolo potrà essere trasportato ovunque. Ricordiamo che l'animaletto necessita di molte cure e di tante coccole, come i nostri amici a 4 zampe non può essere lasciato da solo a lungo. Tuttavia lo schermo più piccolo potrebbe causare dei problemi alla vista. Le funzioni di gioco restano invariate e, se trascurate il cucciolo può morire.

Caratteristiche tecniche nuovo Tamagotchi

Il Tamagotchi è diventato un gioco cult perché ha delle funzioni semplicissime. L'azienda nipponica che lo produce e che lo ha inventato, nel corso degli anni ha annunciato di voler introdurre nuove versioni di Tamagotchi più interattive consentendo di comunicare con il cucciolo inviando dei messaggi. Gli appassionati del gioco però sono rimasti fedeli all'originale e quindi è arrivato l'attesissimo revival. Vi confessiamo che anche noi non vediamo l'ora che sia disponibile anche in Italia, il Tamagotchi era e resterà per sempre il nostro passatempo/antistress preferito.