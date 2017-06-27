Caricamento...

Super Nintendo Mini quando esce? Info prenotazione, prezzo e videogiochi

27/06/2017

Torna il Super Nintendo, la mini console con 21 giochi disponibile a settembre

Ottime notizie per tutti gli appassionati di videogiochi vintage. Il 29 settembre 2017 esce il Super Nintento Mini, una console di dimensioni ridotte che si tiene in una mano. Saranno 21 i giochi preinstallati sul piccolo Super Nintendo Entertainment System, successore del leggendario Nintendo Entertainment System. L’azienda giapponese dopo aver constatato il grande successo della versione mini del Nes uscita a Natale, ha deciso di produrre la console lanciata al 1992 e che ha fatto conoscere al grande pubblico personaggi come Super Mario e Zelda.

Nella confezione del Super Nintendo Mini ci sono anche due controller e per il funzionamento basta collegare la console tramite il cavo HDMI alla tv. Purtroppo il prodotto sarà disponibile per un periodo limitato e, siccome il prezzo suggerito al pubblico sarà di 80 euro, siamo sicuri che andrà a ruba. La corsa per acquistare uno degli SNES Classic Mini è già partita su Amazon UK e dovete sapere che dopo 30 minuti sono state chiuse le prenotazioni. La stessa situazione si è verificata sullo store online GAME. Nintendo però ha tranquillizzato i fan dicendo che verranno prodotte molte più unita rispetto a quanto previsto all’inizio. Il portavoce ha specificato che continueranno la produzione sino al 31 dicembre 2017. I possessori della mini console Nintendo potranno divertirsi con le avventure di Star Fox 2, il sequel di Star Fox mai pubblicato.

Ecco la lista completa dei giochi del Super Nintendo Mini in uscita a settembre:

  1. Contra III: The Alien Wars

  2. Donkey Kong Country

  3. EarthBound

  4. Final Fantasy III

  5. F-ZERO

  6. Kirby™Super Star

  7. Kirby’s Dream Course

  8. The Legend of Zelda: A Link to the Past™

  9. Mega ManX

  10. Secret of Mana

  11. Star Fox

  12. Star Fox 2

  13. Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

  14. Super Castlevania IV™

  15. Super Ghouls ’n Ghosts

  16. Super Mario Kart

  17. Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

  18. Super Mario World

  19. Super Metroid

  20. Super Punch-Out!!

  21. Yoshi’s Island

