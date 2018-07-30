Home Scienza e Tecnologia Tavola da surf di 1500 dollari: il nuovo progetto di Elon Musk

Tavola da surf di 1500 dollari: il nuovo progetto di Elon Musk

di Redazione 30/07/2018

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Dimenticarsi delle normali tavole da surf, per quanto belle, decorate o efficaci possano essere. Deve essere stato questo il principio principale di Elon Musk, l'intramontabile CEO di Tesla, che ha lanciato una tavola da surf di 1500 dollari. La tavola da surf è stata lanciata in limited edition, ed è andata sold out in pochi minuti. La notizia fondamentale è che non ci sono state particolari presentazioni o campagne pubblicitarie: è bastato accostare il nome di Tesla a quello di una tavola da surf per convincere gli appassionati a spendere 1500 dollari per una tavola da surf. E, intanto, Tesla prova l'approdo nel mercato degli smartphone. La presentazione della tavola da surf di 1500 dollari Nessuna campagna pubblicitaria, nessun bisogno di particolari tipi di comunicazione. Soltanto una breve presentazione della tavola da surf di 1500 dollari, accompagnata da qualche immagine. Queste le parole utilizzate dalla Tesla, nella pagina dello shop dedicata a Limited Edition Tesla Surfboard. "Progettato dal Tesla Design Studio in collaborazione con Lost Surfboards e Matt 'Mayhem' Biolos, produttore di tavole da surf per gli atleti del World Surf League Championship. La tavola Tesla Limited Edition presenta un mix delle stesse finiture opache e lucide di alta qualità utilizzate su tutte le nostre auto. Il deck è rinforzato con una fibra di carbonio "Black Dart", ispirata agli interni delle nostre vetture" Tesla tenta l'approdo nel mercato degli smartphone Che sia una semplice mossa pubblicitaria o un tentativo di lanciare un nuovo progetto a lungo termine non è dato saperlo. Basti sapere che, senza troppi patemi o sforzi, la tavola da surf di 1500 dollari è andata sold out dopo chi minuti; addirittura, la pagina era andata offline, salvo poi tornare in funzione dopo poco. Intanto, Tesla mira a un progetto certamente più ambizioso. Le voci che riguardano l'approdo nel mercato degli smartphone da parte dell'azienda statunitense leader nel settore automobilistico si fanno sempre più intense. Non resta che aspettare, dunque, per saperne di più.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp