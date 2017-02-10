Home Attualità Temptation Island 2017 anticipazioni cast e data di inizio, quando comincia la quarta edizione?

Temptation Island 2017 anticipazioni cast e data di inizio, quando comincia la quarta edizione?

di Redazione 10/02/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

I fan del reality delle coppie stanno scalpitando per sapere quando comincia la quarta edizione di Temptation Island nel 2017 e finalmente le anticipazioni e le ultime news di gossip hanno rivelato la probabile data di inizio delle riprese e quando il programma sarà pronto a sbarcare su Canale 5. Già ci sono dei rumors sui primi nomi sul cast nonostante l’avventura delle coppie, e dei rispettivi tentatori e tentatrici, inizierà verso la fine di maggio e andrà in onda successivamente su Canale 5. Tra i possibili concorrenti che parteciperanno al reality condotto da Filippo Bisciglia, ci sono delle indiscrezioni riguardanti un ex concorrente del Grande Fratello che pare sia felicemente fidanzata da poco: deciderà di mettere alla prova il suo amore a Temptation Island 4? Nonostante le indiscrezioni che volevano che la quarta stagione fosse in bilico, Temptation Island 4 si farà e andrà in onda come di consuetudine su Canale 5. Il periodo della messa in onda sarà molto probabilmente l’estate, anche se i protagonisti del reality Mediaset saranno impegnati molto prima con le registrazioni delle varie puntate, tutti coordinati dal presentatore Filippo Bisciglia. La prima puntata dovrebbe aver luogo tra la fine del mese di maggio e inizio giugno, mentre le registrazioni dovrebbero partire dal 24 aprile 2017, Le anticipazioni sul reality dei sentimenti rivelano che si tratterà di un’edizione totalmente rinnovata con scenari che metteranno alla prova le coppie del cast come mai prima d’ora. Temptation Island 2017 sarà davvero una edizione indimenticabile? La data di inizio e quando comincia la prima ripresa della quarta edizione di Temptation Island 2017 è stata in parte rivelata, ma tutti si aspettano delle anticipazioni riguardo al cast delle coppie concorrenti, nonché dei tentatori e tentatrici: Martina Luchena sarebbe perfetta per tentare, ma bisogna vedere se diventerà la protagonista del Trono Classico di UeD. Nessuna news dalle altre coppie del dating show di Maria De Filippi, mentre l’unica certezza sarebbe provenire dal Grande Fratello: si tratta di Federica Lepanto, ex vincitrice del reality Mediaset che ha trovato la sua anima gemella in Gianfilippo, tanto che sono andati recentemente a convivere. Le ultime news di gossip rivelano che sta pensando a partecipare al reality delle coppie condotto da Filippo Bisciglia, accetterà di mettere alla prova il suo amore a Temptation Island 4?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp