UeD Trono Classico gossip ultime news, due nuovi tronisti in arrivo: i clamorosi nomi

di Redazione 10/02/2017

Nonostante Maria De Filippi sia impegnata a presentare il Festival di Sanremo 2017, le anticipazioni dell’ultimo periodo riguardo il suo amato programma Mediaset, Uomini e Donne, sono tutte per le new entry: secondo le ultime news di gossip sul Trono Classico di UeD , saranno ben due nuovi tronisti in arrivo nella sedia più ambita degli Studi Elios a Roma. Queen Mary vuole ravvivare la trasmissione di Canale 5, visto che il trono di Manuel Vallicella è ormai dato per finito, quello di Sonia Lorenzini si dimostra costantemente in bilico e il tronista Luca Onestini si dimostra vicino alla scelta, visto l’interesse predominante per due corteggiatrici, ovvero Solei Anastasia Sorgè e Giulia Latini. Sono tre i candidati per i nuovi troni e i nomi sono clamorosi, anche perché vecchie conoscenze del dating show pomeridiano e a quanto pare la prossima registrazione della puntata sarà quella fatidica. E’ quasi certo che si attenda il ritorno di Maria De Filippi a Roma per la registrazione della puntata in cui si presentano i due nuovi tronisti in arrivo: Queen Mary sta onorando l’impegno su Rai1 con Carlo Conti e stanno presentando insieme in maniera egregia il Festival di Sanremo 2017 e al suo ritorno agli studi Elios nella Capitale sarà battezzato con la presentazione dei clamorosi nomi dei candidati tronisti. Le anticipazioni non rivelano se siano un uomo o una donna, ma è certo che le ultime news di gossip sul Trono Classico UeD che i possibili ragazzi in lizza sono tre e sono tutti uomini: si tratta appunto di tre ex corteggiatori molto attraenti, ma poco amati dal pubblico: Alessandro Schincaglia, ex corteggiatore di Sonia Lorenzini che pare sia una certezza visto che avrebbe girato anche il video di presentazione per Uomini e Donne, ma può anche darsi che torni a corteggiare la ragazza; Alessandro Calabrese, simpatico alla Redazione, meno al pubblico, e Andrea Melchiorre, ex di Valentina Dallari. Non resta che attendere il ritorno di Maria De Filippi per la registrazione della puntata di Uomini e Donne in cui ci saranno due nuovi tronisti in arrivo sul Trono Classico. Le ultime news di gossip, però, indicano che la Redazione di UeD stia cercando una nuova tronista e anche qui i nomi sono clamorosi: in lizza per l’ambita sedia negli studi Elios di Mediaset ci sarebbe Martina Luchena, la non scelta di Riccardo Gismondi e molto amica di Sonia Lorenzini (almeno un tempo), ma Angela Robusti è il nome più insistente nell’ambiente. L’ex corteggiatrice sarebbe una delle candidate ideali, visto che fa la modella, è laureata in architettura e sa le dinamiche in quanto ex corteggiatrice. Sfumate definitivamente le ipotesi Mercedes Henger e Asia Nuccetelli, visto che sembra che le ragazze flirtano rispettivamente con Andrea Montovoli e Riccardo di Amici 16.

