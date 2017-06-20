Temptation Island 2017 cast ufficiale: le coppie e le loro storie

Anticipazioni Temptation Island 4: chi sono le sei coppie della nuova edizione? Curiosità e gossip

Manca pochissimo all’inizio di Temptation Island 2017 e finalmente conosciamo i nomi delle sei coppie che parteciperanno alla quarta edizione del docu-reality dei sentimenti di Canale 5. Filippo Bisciglia è pronto per condurre Temptation Island 4 e per farci conoscere da vicino le dinamiche amorose che rischiano di sconvolgere gli equilibri delle coppie del cast ufficiale. Per la nuova edizione sono state scelte storie diverse, tre coppie infatti sono molto giovani, le altre tre stanno insieme da più tempo e vogliono capire se è arrivato il momento di ufficializzare il rapporto con il matrimonio.

Sull’ultimo numero del settimanale Tv, Sorrisi & Canzoni c’è un inserto speciale dedicato alle coppie del cast ufficiale di Temptation Island 2017: confermati Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo, coppia formatasi nel trono classico di Uomini e donne di quest’anno. A quanto pare quando i due stanno lontani per troppo tempo ci si mette di mezzo la gelosia e la partecipazione a Temptation Island 4 gli servirà per imparare a gestire questo sentimento che rischia di minare seriamente la loro relazione.

Riccardo e Camilla sono l’unica coppia famosa nel cast di Temptation Island 2017. Le anticipazioni del settimanale infatti si concentrano sulle curiosità delle restanti cinque coppie che sono: Valeria e Alessio insieme da 5 anni, lei vuole sposarsi mentre lui non si sente ancora pronto e spera che Temptation Island 2017 gli chiarisca le idee. Veronica e Antonio hanno una relazione complicata, lui infatti ha due figli avuti da precedenti relazioni e non crede che la sua donna riesca a reggere il peso del passato, infatti è stata Veronica a chiedergli di partecipare al programma. Nel cast ufficiale di Temptation Island 4 ci sono anche i giovanissimi Francesca e Ruben, in passato si sono lasciati diverse volte anche se la loro relazione va avanti da due anni. La gelosia è un sentimento che impedisce ad avere un rapporto sereno anche a Sara e Nicola, lei ha in comune con Camilla Mangiapelo l’irrequietezza, ma c’è da dire che il suo uomo è un calciatore. Infine ci sono Selvaggia e Francesco che convivono da 5 anni e negli ultimi sei mesi hanno avuto una crisi nerissima. Ci saranno i presupposti per un futuro insieme? La risposta la troveranno partecipando a Temptation Island 2017 e vivendo divisi per 21 giorni con tentatori e tentatrici.