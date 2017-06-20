Home Intrattenimento Temptation Island 2017 anticipazioni il cast ufficiale

Temptation Island 2017 anticipazioni il cast ufficiale

di Redazione 20/06/2017

A sei giorni dalla prima puntata finalmente il cast di Temptation Island 2017 è ufficiale. A svelarlo è il settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni' in edicola da oggi che conferma alcune anticipazioni tv uscite negli ultimi giorni: le coppie dei fidanzati che rimetteranno in gioco i loro sentimenti nel docu reality di Canale 5 sono sei, ma l'unica già conosciuta è quella composta Camilla Mangiapelo e Riccardo Gismondi che si sono messi insieme sette mesi fa a Uomini e Donne. La coppia di Uomini e Donne ha cominciato la convivenza da un paio di mesi, sognano una vita insieme ma sono anche molto gelosi e quindi sono arrivati a Temptation Island 2017 per vedere come possono reagire se tenuti distanti. Con loro ci sono anche Selvaggia e Francesco che fanno coppia fissa da 5 anni. La ragazza, che qualcuno dice essere stata in passato corteggiatrice di Alessio Lo Passo, è molto gelosa ed è convinta che Francesco l’abbia tradita, tanto che per sei mesi si sono separati. Valeria e Alessio hanno 31 e 29 anni: lei vorrebbe dare una svolta al rapporto, lui pensa che sia presto e al dating show cercano risposte. Poi ci sono Veronica e Antonio: lui in passato ha avuto una storia importante da cui sono nati due figli, lei deve capire se vale la pena andare ancora avanti. Tanta differenza di età invece tra Sara e Nicola (21 anni lei, 34 lui). Infine Ruben e Francesca: il più convinto del loro rapporto è lui, ma negli ultimi due anni si sono presi e lasciati perché la ragazza continua ad avere dei dubbi.

