Temptation Island 4 Valeria e Alessio: la coppia è già sposata?

di Redazione 28/06/2017

Nuova bufera su Temptation Island 4, il reality delle coppie in onda su Canale5 e condotto da Filippo Bisciglia. Per la prima volta nella storia del programma, a parteciparvi è una coppia già sposata: Valeria Bigella e Alessio Bruno. In passato la coppia è convolata a nozze quattro anni fa circa, nel 2013, un anno dopo essersi conosciuti. Come è possibile che nel game show ideato da Maria De Filippi ci siano marito e moglie e non solo fidanzati e fidanzate? E’ bene fare un po’ di chiarezza: Valeria e Bruno sono una coppia sposata, ma il matrimonio è stato celebrato ai Caraibi: l’atmosfera da sogno, spiagge paradisiache e forse qualche cocktail di troppo hanno permesso ai due di pronunciare il sì. Ma cosa ci fanno allora a Temptation Island 2017, visto che è una trasmissione destinata ai fidanzati? Le nozze non hanno valore legale in Italia, essendo state celebrate all’estero senza richiedere dei permessi per fare in modo che siano valide anche nel Belpaese. Evidentemente, nel 2013 la storia tra loro andava a gonfie vele e i due fidanzati hanno voluto simbolicamente suggellare il loro amore, certi che l’idillio non si sarebbe mai rotto. Invece, Alessio ha detto addirittura che prova tenerezza per Valeria, non certo di amarla, e che le manca più il gatto di casa che lei, oltre a riferimenti spiacevoli sulla vita sessuale (secondo il ragazzo, molto piatta). Valeria e Alessio di Temptation Island 4 sono in crisi nera nonostante siano una coppia già sposata, almeno in territorio caraibico. Il primo falò per la ragazza sarda è stato devastante, tanto che ha espresso il desiderio di abbandonare il programma e dare il benservito al ragazzo. Valeria Bigella richiederà il confronto ad Alessio Bruno durante seconda puntata di Temptation Island in onda ogni lunedì sera alle 21.15 su Canale5?

