Home Attualità Sarananda puntata finale è lite tra Papi e l’Uomo Gatto

Sarananda puntata finale è lite tra Papi e l’Uomo Gatto

di Redazione 28/06/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

L'operazione nostalgia legata al ventennale dalla prima puntata di Sarabanda ha funzionato anche se nella finalissima del game show di Italia 1 condotto da Enrico Papi non sono mancate le polemiche. A sorpresa, nonostante i grandissimi campioni del passato che erano stati invitati per partecipare la vittoria è andata ad un concorrente nuovo, Fabrizio Micò detto Zizi, che studia Giurisprudenza ma ha anche lo speaker radiofonico ed è originario di Reggio Calabria. A fare notizia però nella finalissima di Sarabanda, molto seguita soprattutto sui social, sono stati i problemi tecnici che non hanno permesso al game show di essere fluido: Enrico Papi li ha giustificati come '”bello della diretta”, ma non sono mancate polemiche con alcuni concorrenti come il mitico 'Uomo gatto' (Gabriele Sbattella) che ha apertamente detto di essere stato fatto fuori dal programma dopo la sgida con 'Coccinella' (Marco Manuelli). Con lui c'erano anche altri leggendari campioni del passato: Davide Guarneri 'Allegria', 'La professora' Antonietta Palladino, Diego Canciani 'Tiramisù' insieme a Francesco Marrazzo, Igor Calvo, Eva Betti, Marzilio Vegni e Cristian Battistini. In più i due campioni delle prima puntate di questo speciale, Fabrizio Micò e Luca Diomedi 'Shazam'. All'atto conclusivo per proclamare il vincitore assoluto si sono qualificati 'Coccinella', 'Zisì' e 'Shazam' e sono stati questi ultimi due a contendersi il titolo. Bravissimo entrambi nel classico 7x30, alla fine il ragazzo calabrese ha vinto lo spareggio ed è il nuovo campione. E adesso il pubblico si chiede: il ciclo di Sarabanda si chiude qui oppure nella prossima stagione ci sarà ancora spazio su Italia 1?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp