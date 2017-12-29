Home Intrattenimento Temptation Island Vip ci sarà? Ecco chi sarà il conduttore del reality

Temptation Island Vip ci sarà? Ecco chi sarà il conduttore del reality

di Redazione 29/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Grandi novità in casa Mediaset in arrivo per il 2018! Dopo tanti rumors Ecco la conferma Temptation Island Vip ci sarà. La domanda dei fan adesso è chi sarà il conduttore del nuovo reality che mette alla prova i sentimenti? Filippo Bisciglia lascia Temptation Island? Nell'arco di questi mesi abbiamo avuto modo di leggere e conoscere diversi rumors che si nascondono dietro Temptation Island. Durante l'estate 2017 il reality che mette a dura prova i sentimenti è riuscito a catturare l'attenzione anche dei telespettatori più diffidenti. La dimostrazione di quanto detto è stata data dalla notorietà che alcuni dei protagonisti hanno raggiunto in questi mesi, un esempio pratico è Sara Affi Fella, una delle attuali protagoniste del trono classico di Uomini e Donne. In particolare successo del reality ha spinto così Maria De Filippi e la redazione ad approvare il progetto che riguarda Temptation Island Vip, il quale dovrebbe andare in onda a luglio 2018. Differentemente da come pensavo ne fanno però Filippo Bisciglia non sarà il conduttore dello show. Mentre alla redazione sta già progettando il tutto per la nuova edizione del Temptation Island Vip, ecco che sul web e i fan sono già a caccia del toto nomi per il ruolo del conduttore. Tra i personaggi preferiti troviamo Stefano De Martino e Simona Ventura... Chi vincerà la sfida? Dopo l'Isola dei Famosi 2018 Stefano De Martino pronto Temptation Island vip? Come abbiamo avuto modo di leggere nell'arco di questo settimane, Stefano De Martino è il nuovo invitato dell'Isola dei Famosi 2018. Il ballerino professionista di Amici è così pronto a dare la svolta decisiva alla sua carriera, ad averlo consigliato pare che sia stata la sua ex moglie Belen Rodriguez che all'isola deve la sua attuale notorietà. Secondo la fuga di notizie la nuova occasione lavorativa di Stefano De Martino pare che sia solo un trampolino di lancio in vista di Temptation Island Vip. Maria De Filippi sarebbe dunque pronta a dire no a Simona Ventura già da tempo candidata per la conduzione del nuovo reality di che mette alla prova e sentimenti delle coppie vip?

Condividi Facebook Twitter Whatsapp