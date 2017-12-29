Mario Serpa cacciato da Uomini e Donne? 2018 a rischio per l'opinionista
di Redazione
29/12/2017
Mario Serpa nei guai... L'ex corteggiatore è stato cacciato da Uomini e Donne? A quanto pare per l'opinionista il 2018 televisivo è seriamente a rischio.
Claudio Sona e Mario Serpa di nuovo insieme?La coppia nata sul primo trono gay di Uomini e Donne si è finalmente ricongiunta! Dopo tanti gossip, avvistamenti, speranze e tanti scontri... Sembra proprio che Claudio Sona e Mario Serpa siano riusciti a riconciliarsi. La conferma è attivata qualche giorno fa attraverso i loro profili social, dove l'ex tronista ha pubblicato un video che lo ritraeva durante un particolare "allenamento". Sostanzialmente un vero miracolo di Natale avveratosi dopo l'ultimo avvistamento della coppia avvenuto a Verona. Peccato però che la felicità per Mario Serpa sembra essere destinata a durare molto poco... La riconciliazione con Claudio Sona potrebbe costare la poltrona di opinionista a Mario Serpa. Il rumors, arrivato sul web qualche ora fa, ha già messo in allarme i fan dell'ex corteggiatore. Cosa sta succedendo all'interno degli studios di Uomini e Donne? Che il ritorno di fiamma con Claudio Sona abbia fatto arrabbiare qualcuno della redazione che adesso sta cercando in tutti i modi di farlo fuori dallo show pomeridiano?
Mario Serpa dice addio a Uomini e Donne?Come abbiamo appena accennato sembra che il futuro di Mario Serpa a Uomini e Donne sia seriamente a rischio. A lanciare l'indiscrezione è stato proprio Alberto Dandolo in un commento su Instagram. L'affermazione del giornalista ha messo subito in allarme i ClaMario che in questo frangente stanno lasciando migliaia di commenti all'ex corteggiatore, nel tentativo di capire se i rumors sono più o meno fondati. Nonostante tutto resta coperto da silenzio stampa, sia da parte di Mario Serpa che dalla redazione di Uomini e Donne... Che l'opinionista voglia fermarsi per trascorrere più tempo con il fidanzato ritrovato, Claudio Sona?
