Home Intrattenimento Temptation Island Vip, una coppia del Grande Fratello Vip pronta a partecipare

Temptation Island Vip, una coppia del Grande Fratello Vip pronta a partecipare

di Redazione 18/12/2017

Condividi Facebook Twitter Whatsapp

Nel corso di questi mesi Maria De Filippi ha sempre paralo della possibilità di realizzare l'edizione di Temptation Island Vip, da mandare in onda durante l'estate del 2018. Nell'immediato sono state diverse le coppie del mondo dello spettacolo che vorrebbero mettersi alla prova. Una coppia in particolare, proveniente dal Grande Fratello Vip, indovinate un po' di chi stiamo parlando? Dopo il Grande Fratello Vip due concorrenti si sfidano a Temptation Island Vip Come abbiamo appena accennato una coppia proveniente dal Grande Fratello Vip il prossimo anno potrebbe essere protagonista anche di Temptation Island Vip. Ovviamente non stiamo parlando di Giulia De Lellis e Andrea Damante, i due ragazzi di Uomini e Donne hanno già rifiutato l'offerta di Maria De Filippi un anno fa. Non stiamo parlando nemmeno di Luca Onestini e Ivana, che al momento non hanno ufficializzato nessuna relazione... La coppia pronta a sfidarsi a Temptation Island Vip sarebbe proprio quella formata da Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sarà vero? Cecilia e Ignazio, un amore troppo mediatico? Subito dopo la fine del Grande Fratello Vip, Cecilia e Ignazio hanno finalmente iniziato a vivere in pieno la loro storia d'amore. Il mondo del gossip li dava già per "spacciati" una settimana fuori dalla casa.... Invece sembra che i due ragazzi siano davvero l'uno pazza dell'altra. I post sui social network, pieni di passione e sentimento, però non sono riusciti a zittire le voci che parlano di un amore troppo "mediatico". Nuovo reality per Cecilia e Ignazio, tutto pronto per Temptation Island Vip 2018? Continuano a rimanere accesi i riflettori del gossip si Cecilia e Ignazio che in un certo qual modo stanno sfruttando la cosa a loro favore... D'altronde chi avrebbe fatto il contrario? Il popolo del web in questo frangente sembra non apprezzare molto, affermando che i due ragazzi stanno mancando di rispetto a Francesco Monte fin dalla loro conoscenza all'interno della casa del Grande Fratello Vip. A quanto pare però poco importa questo aspetto dato che anche Maria De Filippi sarebbe pronta a sfruttare la "coppia del momento" come punta di diamante del nuovo reality, Temptation Island Vip 2018. Per averne la conferma però, come d'abitudine, non ci resta che aspettare la fine ufficiale di Uomini e Donne a maggio.

Condividi Facebook Twitter Whatsapp