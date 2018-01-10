Home Esteri Terremoto ai Caraibi, scatta l'allerta tsunami

Terremoto ai Caraibi, scatta l'allerta tsunami

di Redazione 10/01/2018

La terra trema ancora. Stavolta si tratta di un terremoto ai Caraibi, che è risultato davvero potente. Il sisma è avvenuto verso le 20:51 di ieri ora locale, ossia alle 3:51 in Italia, nel mar dei Caraibi, tra Honduras e isole Cayman. Il movimento tellurico è stato avvertito tanto Porto Rico quanto nelle Isole Vergini. A quanto pare la magnitudo registrata è di 7.2 Ma ciò che preoccupa di più è l'allerta tsunami data dalle autorità negli stati coinvolti. Terremoto ai Caraibi: l'epicentro Stando ai dati dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) italiano ottenuti in concomitanza con l'agenzia statunitense Usgs, l'ipocentro è stato a circa 10 km di profondità mentre l'epicentro a 100 km nordest della Barra Patuca, in Honduras. Terremoto e allerta Tsunami Ciò che desta paura tuttavia è l'allerta tsunami scattata in Honduras, isole Cayman, Belize, Giamaica, Messico e Cuba. Per il Centro allerta tsunami del Pacifico (Ptwc), le coste dei paesi coinvolti potrebbero essere colpite da onde anomale, alte dai 30 centimetri fino ad 1 metro sul livello del mare. Anzi le coste maggiormente interessate risultano essere, secondo il Ptwc, quelle delle isole del Grand Cayman e Cayman Brac, di Puerto Cortes in Honduras e di Cozumel in Messico. Per quanto riguarda danni e vittime in seguito al terremoto ai Caraibi, non risultano trapelate notizie. Sarà forse che la costa nordorientale dell'Honduras è poco popolata, ma largamente interessata da riserve naturali. Alcune persone nella capitale Tegucigalpa non si sono nemmeno accorti del movimento sismico avvenuto nella tarda serata. Comunque sia il presidente Juan Orlando Hernandez attraverso un Tweet ha dichiarato che l'Honduras si è già mossa per mettere in atto il suo sistema di emergenza. Detto ciò le persone sono state invitate a mantenere la massima calma. Per qualsiasi aggiornamento da parte dei centri sismologici saranno date alla popolazione nella maniera più tempestiva possibile.

