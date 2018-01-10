Home Salute Obesità, uomini soli corrono più rischi

di Redazione 10/01/2018

L'obesità è una malattia e ormai è risaputo. Pare però che mangiare completamente da soli agevola questo rischio per la salute. Questo è ciò che hanno affermato alcuni ricercatori coreani, secondo cui, non solo mangiare soli fa male, ma soprattutto che gli uomini sono quelli che corrono maggiormente il pericolo di incappare nell'obesità. L'obesità e gli uomini La ricerca è stata fatta da alcuni scienziati dell'Università di Dongguk in Corea del Sud. Stando ai dati emersi, gli uomini sono quelli che risentono di più della solitudine aumentando il rischio obesità del 45% «Gli uomini che mangiano da soli sono più predisposti a sviluppare ipertensione e colesterolo alto», hanno detto gli studiosi. In vero il fenomeno coinvolge anche le donne ma gli studiosi affermano che: «nella popolazione maschile i dati sono a dir poco preoccupanti». La ricerca sull'obesitá in Corea Gli scienziati hanno raggiunto questo risultato analizzando il comportamento di oltre 7.700 adulti. Ognuno di loro ha fatto dichiarazioni sulle proprie abitudini alimentari, venendo fuori così quanto detto in precedenza Gli scienziati hanno infatti dato la seguente spiegazione «Dalla ricerca è emersa una differenza sostanziale fra le persone single e quelle accoppiate o fra chi mangia spesso da solo per lavoro e chi no. Gli individui che consumano il pasto in solitudine tendono maggiormente ad avere abitudini alimentari sbagliate e di conseguenza possono essere soggetti a malattie». Lo studio fatto è stato pubblicato sulla rivista Obesity Research & Clinical Practice, per evidenziare quanto scoperto e cioè che gli individui di sesso maschile non sono sono più tendenti all'obesità ma hanno ulteriore probabilità di sviluppare altri tipi di malattie, come ad esempio, la sindrome metabolica. Dall'esperimento infatti è venuto alla luce che nel 64% dei casi analizzati, le persone di sesso maschile abbiano contratto anche la sindrome metabolica. Gli scienziati hanno poi aggiunto che «Al contrario, le donne che mangiano da sole hanno solo il 29% di probabilità di svilupparla: questo perché la popolazione maschile è più soggetta a tale patologia».

