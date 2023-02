Scossa di terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro in Croazia, avvertita anche in Friuli-Venezia Giulia: non si registrano danni.

Terremoto in Croazia avvertito anche in Friuli-Venezia Giulia: magnitudo 4.8

Alle 10.47 del 16 febbraio 2023 i sismologi croati hanno registrato una scossa di terremoto di magnitudo 4.8 con epicentro in Croazia. In seguito c’è stato un lieve movimento tellurico (scossa di magnitudo 2.0) a 18 km a sud-est di Fiume.

Nello specifico, l’epicentro del terremoto è stato localizzato a Baska, nel sud-est dell’isola di Veglia, ad una profondità di circa 9 km.

La scossa è stata percepita anche in Italia: in Friuli Venezia Giulia e Veneto. Molte persone si sono riversate in strada per lo spavento ma non ci sono stati danni agli edifici né feriti. Il terremoto è stato avvertito con particolare intensità nell’area del Quarnero, braccio di mare dell’Adriatico settentrionale che separa l’Istria dalle isole di Cherso e Lussino.

Inizialmente era stata calcolata una magnitudo di 5.5, come nel caso del terremoto che nel 2020 ha colpito la capitale Zagabria, causando gravi danni alla città.

Testimonianze del terremoto in Croazia

La Voce del Popolo di Fiume riporta il racconto degli abitanti dell’isola di Veglia, i quali riferiscono che il terremoto è durato circa 15 secondi e “Sembrava come se un camion fosse passato sopra la nostra casa”. Un altro cittadino lo ha descritto come simile ad un tuono, mentre alcuni residenti dei piani alti dei grattacieli raccontano la loro esperienza: “Molto forte lo scuotimento“.

Ci sono state diverse segnalazioni anche dall’Italia, in molti hanno percepito chiaramente la scossa di terremoto e si sono spaventati. A Trieste le persone hanno abbandonato gli edifici (case, scuole, uffici), spinte dalla paura.

Altre testimonianze di cittadini che hanno sentito la terra tremare sono state postate sul sito del Centro Sismologico Euro-Mediterraneo (EMSC), scrivono i residenti della zona vicina all’epicentro del terremoto: “Breve ma forte, la casa ha tremato“, “Dopo il boato la terra ha tremato forte” e “Lo abbiamo percepito con chiarezza”.