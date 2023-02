Visual Effects Awards 2023: tutti i vincitori

Annunciati i vincitori della 21esima edizione dei Visual Effects Awards, i premi annuali che riconoscono le eccellenze visive nel cinema e nella televisione.

Visual Effects Society (VES): di cosa si tratta

La Visual Effects Society (VES) è un’organizzazione dell’industria dell’intrattenimento che rappresenta i professionisti degli effetti visivi tra cui: artisti, animatori, tecnologi, modellisti, educatori, dirigenti di studio, supervisori, specialisti di PR/marketing e produttori di film, televisione, spot pubblicitari, video musicali e videogiochi.

La Visual Effects Society conta circa 4.000 membri in 42 paesi. Dal 2002 organizza i Visual Effects Society Awards che onorano il miglior lavoro dell’anno precedente in varie categorie.

Visual Effects Awards 2023

“Avatar: La via dell’acqua” ha concluso la 21a edizione dei VES Awards con nove vittorie, tra cui quella per il film fotorealistico. Mentre “Pinocchio” di Guillermo del Toro, nominato miglior film d’animazione, ha portato a casa tre premi in totale.

Per quanto riguarda la televisione, “Il Signore degli Anelli: Gli Anelli del Potere” di Amazon ha vinto tre premi ed è stato anche nominato per il miglior episodio fotorealistico.

Rian Johnson, Domee Shi, Tig Notaro, Jay Pharoah, Tyler Posey e Randall Park erano tra i presentatori della serata. James Cameron ha consegnato il premio VES alla carriera all’acclamato produttore Gale Anne Hurd.

la presidente della Visual Effects Society, Lisa Cooke, ha dichiarato in una nota:

“Mentre celebriamo la 21a edizione dei VES Awards, siamo onorati di continuare a far luce sulla straordinaria abilità artistica e sull’innovazione degli effetti visivi. In tutti i nostri colleghi premiati stasera, vediamo il lavoro migliore che eleva l’arte della narrazione ed esemplifica lo spirito di adattamento e ingegnosità – talenti che hanno mantenuto il pubblico coinvolto e sollevato, ora più che mai. I VES Awards sono l’unico luogo che mette in mostra e onora questi eccezionali artisti globali in un’ampia gamma di discipline e siamo estremamente orgogliosi di tutti i nostri vincitori e candidati!”

Tutti i vincitori dei VES Awards 2023

Di seguito tutti i vincitori dei VES Awards 2023, divisi per categoria:

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL FEATURE: “Avatar: The Way of Water”

OUTSTANDING SUPPORTING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL FEATURE: “Thirteen Lives”

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN AN ANIMATED FEATURE: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL EPISODE: “The Lord of the Rings: The Rings of Power; Udûn”

OUTSTANDING SUPPORTING VISUAL EFFECTS IN A PHOTOREAL EPISODE: “Five Days at Memorial; Day Two”

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A REAL-TIME PROJECT: “The Last of Us Part I”

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A COMMERCIAL: “Frito-Lay; Push It”

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A SPECIAL VENUE PROJECT: ABBA “Voyage”

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN A PHOTOREAL FEATURE: “Avatar: The Way of Water” – Kiri

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN AN ANIMATED FEATURE: “Guillermo del Toro’s Pinocchio” – Pinocchio

OUTSTANDING ANIMATED CHARACTER IN AN EPISODE, COMMERCIAL OR REAL-TIME PROJECT: “The Umbrella Academy” – Pogo

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN A PHOTOREAL FEATURE: “Avatar: The Way of Water” – The Reef

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN AN ANIMATED FEATURE: “Guillermo del Toro’s Pinocchio”- In the Stomach of a Sea Monster

OUTSTANDING CREATED ENVIRONMENT IN AN EPISODE, COMMERCIAL, OR REAL-TIME PROJECT: “The Lord of the Rings: The Rings of Power” – Adar; Númenor City

OUTSTANDING VIRTUAL CINEMATOGRAPHY IN A CG PROJECT: “Avatar: The Way of Water”

OUTSTANDING MODEL IN A PHOTOREAL OR ANIMATED PROJECT: “Avatar: The Way of Water” – The Sea Dragon

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN A PHOTOREAL FEATURE: “Avatar: The Way of Water” – Water Simulations

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN AN ANIMATED FEATURE: “Puss in Boots: The Last Wish”

OUTSTANDING EFFECTS SIMULATIONS IN AN EPISODE, COMMERCIAL, OR REAL-TIME PROJECT: “The Lord of the Rings: The Rings of Power Udûn” – Water and Magma

OUTSTANDING COMPOSITING & LIGHTING IN A FEATURE: “Avatar: The Way of Water” – Water Integration

OUTSTANDING COMPOSITING & LIGHTING IN AN EPISODE: “Love, Death and Robots: Night of the Mini Dead”

OUTSTANDING COMPOSITING & LIGHTING IN A COMMERCIAL: Ladbrokes; Rocky

OUTSTANDING SPECIAL (PRACTICAL) EFFECTS IN A PHOTOREAL PROJECT: “Avatar: The Way of Water” Current Machine and Wave Pool

OUTSTANDING VISUAL EFFECTS IN A STUDENT PROJECT (AWARD SPONSORED BY AUTODESK: A Calling. From the Desert. To the Sea

EMERGING TECHNOLOGY AWARD: “Avatar: The Way of Water” Water Toolset