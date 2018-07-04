Terremoto in Albania, scossa avvertita anche in Puglia a Lecce e Brindisi

Una forte scossa di terremoto si è verificata in Albania questa mattina. L'INGV ha rilevato una magnitudo di 5.1 con epicentro a Nord di Durazzo e una profondità di 15 km. Non si segnalano danni a cose o persone ma la scosse è stata avvertita indistintamente anche in Puglia.

Sisma in Albania, la situazione in tempo reale

Questa mattina alle ore 11:01 c'è stato un terremoto in Albania. La scossa come riportato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è stata di magnitudo 5.1 e si è verificata sulla costa di Durazzo, poco distante dalla capitale Tirana dove la gente si è riversata per strada. Le notizie che giungono dall'Albania sono tuttavia positive perché nonostante l'intensità della scossa sembra che non ci siano stati gravi danni. Il terremoto è stato percepito anche in Puglia e in particolare sul litorale Adriatico da Monopoli al Salento.

Scossa di terremoto in Basilicata

Quello in Albania non è l'unico terremoto oggi. In Basilicata alle 8:24 è stata segnalata una scossa di magnitudo 2.6 con epicentro individuato a Rapolla, paese poco distante dalla Campania, ed è stata avvertita soprattutto a Potenza. I sismografi hanno confermato che l'evento ha avuto una profondità di 10 km, per questo il movimento tellurico ha allertato la popolazione.