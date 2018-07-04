Sequestrato cibo bio, topi nelle aziende e false etichette

I carabinieri Nas di Bologna, Milano, Brescia e Treviso hanno scoperto che molti cibi dichiarati bio non rispettavano tutte le norme. Oltre alle false etichette sono stati trovati anche dei ratti nelle aziende.

Truffa cibo bio: maxi sequestro

Sono circa 100 le tonnellate di cibo “spacciato” per bio come riporta Repubblica e in alcune aziende c'erano dei topi che si aggiravano tra la merce. I prodotti inoltre erano scaduti e non etichettati in maniera regolare. Al termine dell'operazione dei carabinieri del Nas tre aziende sono state chiuse per mancanza di autorizzazioni e per carenze igienico sanitarie. Il bilancio è pesante perché include anche 49 violazioni di tipo amministrativo. L'ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie è di 55 mila euro per infrazione delle leggi sui cibi bio.

La legge prevede che l'alimento, per essere considerato biologico, deve essere stato prodotto da aziende che hanno ottenuto il certificato da parte degli organismi autorizzati dal Ministero dell'Agricoltura. Gli alimenti biologici sono quelli che provengono da coltivazioni e allevamenti che usano tecniche di produzione a basso impatto ambientale e che rispettano determinati protocolli che vietano l'utilizzo di concimi, insetticidi e qualsiasi sostanza di tipo chimico.

Il dettaglio dell'operazione

In uno stabilimento di prodotti dolciari da forno di Treviso, stando a quanto riporta Repubblica, sono stati sequestrati circa 2mila kg di farine biologiche scadute e disposte insieme ad altri ancora validi. A Milano invece, i Nas hanno messo i sigilli ad una ditta che produce prodotti per la prima colazione a causa della presenza di roditori nei locali adibiti alla produzione e al magazzino. Spostandoci a Bologna e in particolare a Forlì-Cesena, la truffa del bio riguarda il sequestro di materie prime e integratori alimentari che in alcuni casi erano scaduti da più di un anno.