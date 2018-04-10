Terremoto Marche oggi, è collegato a quello del 2016?

Il centro Italia trema e torna la paura. Alle 5:11 di oggi 10 aprile 2018 c'è stata una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.6. L'epicentro è stato localizzato a 2 km da Muccia in provincia di Macerata, mentre l'ipocentro a 9 km di profondità. La scossa è stata avvertita anche in Umbria, Toscana, Lazio e Abruzzo.

Terremoto nel centro Italia oggi

Massima allerta nelle Marche nella zona dove è stata registrata la scossa di terremoto. Sono state chiuse le scuole a Pieve Torina, poco distante da Muccia dove è crollato un antico campanile del '600. La circolazione dei treni sulla Macerata-Albacina è stata fermata per consentire ai tecnici di Rfi di procedere con le verifiche alle infrastrutture ferroviarie. Il campanile crollato a Muccia è quello della Chiesa di Santa Maria di Varano che si trova al centro del paese, danni anche agli edifici già danneggiati dal sisma del 2016 e del 2017. Un altro terremoto è stato avvertito in Abruzzo, l'epicentro è stato localizzato ad Ocre, ad est dell'Aquila, la scossa di magnitudo 3.3 della scala Richter non ha causato danni.

I sindaci sui social network

Mario Baroni il sindaco di Muccia, ha riferito che la popolazione è molto preoccupata anche se sono state controllate le casette e le abitazioni dichiarate agibili. La terra però continua a tremare senza sosta. Per fortuna non ci sono state vittime. Anche a Camerino nel maceratese la tensione è alta, Gianluca Pasqui il sindaco ha deciso di ordinare il blocco degli accessi nella zona rossa perché negli scorsi giorni sono state avvertite delle scosse di minore intensità.

Terremoto di Muccia

Carlo Doglioni presidente dell'INGV ha dichiarato che il terremoto di oggi nelle Marche è collegato a quello del 2016. Nelle ore precedenti la scossa delle ore 5:11 è stato osservato il comportamento sismico. Il 4 aprile inoltre sono state registrate due scosse abbastanza intense di magnitudo 4 alle ore 4:19 e magnitudo 3.6 alle ore 20:41.