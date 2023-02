Terremoto in Turchia e Siria: almeno 24mila vittime ed emergenza sfollati

Il bilancio dei terremoti che hanno colpito Turchia e Siria diventa sempre più tragico: sono almeno 24mila le vittime e milioni gli sfollati.

Terremoto in Turchia e Siria: almeno 24mila vittime

Il numero delle vittime delle forti scosse di terremoto che hanno colpito la Turchia e la Siria è salito a 23.831, lo riferisce la CNN che cita i dati ufficiali delle autorità dei due paesi.

Nello specifico, in Turchia le vittime sono 20.318, mentre 80.052 persone sono rimaste ferite. In Siria, invece, le vittime sono 3.513, di queste più di due mila nelle aree controllate dai ribelli nel nord-ovest del Paese: a riferirlo è l’organizzazione di volontariato Syria Civil Defense, conosciuta anche come White Helmets (Caschi Bianchi).

La Croce Rossa internazionale sta chiedendo di poter accedere nel territorio della Siria settentrionale colpito dal terremoto, e in cui è in corso la lunga guerra civile fra i gruppi di opposizione e il governo siriano. I Caschi Bianchi hanno annunciato però lo stop alle operazioni di ricerca e soccorso in quelle zone del Paese, sostenendo che dopo più di 100 ore dal disastro nessuno dei dispersi potrebbe essere trovato ancora in vita.

La realtà smentisce la suddetta convinzione, e alcune volte si verificano fatti straordinari che infondono speranza: dopo 122 ore sotto le macerie, nel distretto turco di Antakya, una bambina di due anni è stata estratta viva dalle macerie. E un paio di ore dopo, nella provincia di Malatya, è stata tratta in salvo un’anziana donna di 83 anni. Nella città turca di Kahramanmaras, ancora, è stato salvato un ragazzo di 16 anni.

Emergenza sfollati in Turchia e Siria

I terremoti che hanno colpito la Turchia e la Siria hanno lasciato milioni di persone senza casa. Il presidente turco ha già espresso consapevolezza rispetto al problema sfollati, affermando di stare già pianificando la costruzione di alloggi per gli sfollati turchi.

Per quanto riguarda la Siria, l’Alto Commissariato per i rifugiati dell’Onu rende noto che potrebbero essere più di 5 milioni le persone rimaste senza casa a causa dei terremoti. Sivanka Dhanapala, rappresentante in Siria dell’agenzia Onu, ha dichiarato a questo proposito: “L’Unhcr si sta concentrando sulle strutture per i rifugiati, assicurando che i centri dove vengono inviati gli sfollati abbiano equipaggiamento adeguato, come tende, coperte termiche, materassini, abiti invernali”. Si consideri che in Siria sono già 6.8 milioni gli sfollati interni, a causa della guerra civile.