“The First Shadow”, spettacolo teatrale di Stranger Things, debutta a Londra

“The First Shadow”, lo spettacolo teatrale spin-off della celebre serie “Stranger Things”, debutterà quest’anno nel West End di Londra.

“The First Shadow”, spettacolo teatrale di Stranger Things, debutterà a Londra

“Stranger Things” sta per arrivare nel West End di Londra. Netflix ha annunciato “Stranger Things: The First Shadow”, uno spin-off teatrale della popolarissima serie. Lo spettacolo sarà presentato in anteprima mondiale al Phoenix Theatre di Londra, entro la fine di ques’anno.

La commedia, che è “radicata nella mitologia” del celebre show Netflix, è stata scritta dalla scrittrice e co-produttrice esecutiva di “Stranger Things” Kate Trefry, ispirandosi ad una storia originale ideata dai Fratelli Duffer, Jack Thorne e Trefry stessa.

La produzione teatrale sarà diretta dal regista vincitore del Premio Tony, Stephen Daldry, con la co-regia di Justin Martin.

I creatori della serie “Stranger Things”, i Fratelli Duffer, sono i produttori creativi, mentre 21 Laps è produttore associato.

In una nota dei Fratelli Duffer si legge: “Siamo oltremodo entusiasti di ‘Stranger Things: The First Shadow’. Collaborare con il brillante Stephen Daldry è stato a dir poco stimolante, e Kate Trefry ha scritto un’opera teatrale che a tratti è sorprendente, spaventosa e sincera. Incontrerete nuovi accattivanti personaggi, oltre a personaggi molto familiari, in un viaggio nel passato che getta le basi per il futuro di “Stranger Things”. Non vediamo l’ora di raccontarvi di più sulla storia, ma non lo faremo: è più divertente scoprirla da soli. Non vediamo l’ora di vedere voi nerd a Londra!”.

“Stranger Things: The First Shadow”: sinossi dello spettacolo teatrale

“Stranger Things: The First Shadow” è stato così ufficialmente presentato:

“Hawkins, 1959: una città normale con preoccupazioni regolari. L’auto del giovane Jim Hopper non vuole partire, la sorella di Bob Newby non prenderà sul serio il suo programma radiofonico e Joyce Maldonado vuole solo laurearsi e andarsene dalla città. Quando arriva il nuovo studente Henry Creel, la sua famiglia scopre che un nuovo inizio non è così facile… e le ombre del passato hanno una portata molto lunga”

L’annuncio riporta inoltre che la produzione teatrale è stata: “Realizzata da un team creativo pluripremiato, che porta la narrazione teatrale e la scenografia in una dimensione completamente nuova, questa nuova avvincente avventura ti riporterà all’inizio della storia di ‘Stranger Things’ e potrebbe contenere la chiave della fine”.

Biglietti per lo spettacolo teatrale “Stranger Things: The First Shadow”

I biglietti per lo spettacolo teatrale, prodotto da Netflix e Sonia Friedman Productions, saranno messi in vendita questa primavera.

Per ulteriori informazioni, e per ottenere l’accesso prioritario alla vendita dei biglietti, è possibile collegarsi al sito di Stranger Things On Stage.